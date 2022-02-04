Arabasının bagajında uyuyan çıplak adamı görünce şoke oldu! “Tam iki gündür uyuyormuş”

Bethany Coker isimli Amerikalı bir kadın, arabasının bagajından gelen sesle sonrasında gördüğü manzara karşısında hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Arabasının bagajında çamur içinde tamamen çıplak bir adam olduğunu fark eden kadın neye uğradığını şaşırdı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adamın bagajın içinde iki gün boyunca nasıl kalabildiğini sordu.

“BU BİR GEÇİŞ HAKKI”

Amerikalı bir kadın, bagajından arka koltuğuna yayılan çamur lekeleri ve koku üzerine arabasını inceledi. Coker, “Arabam iki gün boyunca evin önündeydi ve hiç kullanmadım. Fark etmeden arabayı çalışırdım ve çamuru fark ettim. Bagajı açtığımda ise inanılmaz bir manzarayla karşılaştım” dedi.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Coker, gönderisine “Görünüşe göre biri çamurda yuvarlanarak arabamda uyumuş” notunu ekledi. Çıplak bir şekilde bagajında yatan adamı gördükten sonra polise ihbar eden kadın, adama arabaya nasıl bindiği sorulduğunda ise “Ben Papa’nın oğluyum. Bu bir geçiş hakkı” yanıtını verdiğini söyledi. Arabanın bagajından polis ekiplerince indirilen adamın pantolon giymesi istenildi ve ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.



