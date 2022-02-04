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  4. İran’da iki eşcinsel birey sodomi suçuyla önce hapse atıldı, sonra idam edildi

İran’da iki eşcinsel birey sodomi suçuyla önce hapse atıldı, sonra idam edildi

04.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da iki eşcinsel birey, sodomi suçlamasıyla önce hapis cezasına çarptırıldı. İran’da eşcinselliğin tamamen yasadışı olarak kabul edilmesi ve ülkenin ceza kanunlarının 233. maddesine göre sodomi olarak tanımlanan cinsel ilişki türünde kişilere ölüm cezası uygulanabiliyor. Mehrdad Karimpour ve Farid Mohammadi isimli genç adamlar, hapis cezasının ardından ise idam edilerek ölüme mahkum edildi.

İran’da iki eşcinsel birey sodomi suçuyla önce hapse atıldı, sonra idam edildi

Mehrdad Karimpour ve Farid Mohammadi, başkent Tahran'a yaklaşık 310 mil uzaklıktaki kuzeybatıdaki Maragheh kentinde bir hapishanede asıldı ve 'iki erkek arasında zorla cinsel ilişkiye girmekten' ölüme mahkum edildi. İran, LGBTQ+ hakları konusunda dünyanın en kısıtlayıcı ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve ülkenin ceza kanunu, 233. maddede 'erkekler arasında nüfuz edici anal ilişki' olarak tanımlanan 'livat'ın ölüm cezasıyla cezalandırılabileceğini belirtiyor. İkilinin arasındaki ilişkin durumun bağlı olarak ise önce kırbaç, ardından hapis cezası da verilebiliyor.

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YÜZLERCE KİŞİ İDAM EDİLDİ

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İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yayınlanan rapora göre, geçen temmuz ayında Maragheh'de aynı suçlamalarla iki kişinin daha idam edildiğini kaydetti. Rapora göre, geçen yıl İran'da, dördü çocukken işlenen suçlardan hüküm giyenler olmak üzere 299 kişi idam edildi. Ayrıca 2021'de İran 85 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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