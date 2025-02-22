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  4. Aracın önünü kesip adeta yalvardılar: "Gelme abi Allah aşkına" O anlar sosyal medyada viral olunca mesaj yağdı

Aracın önünü kesip adeta yalvardılar: "Gelme abi Allah aşkına" O anlar sosyal medyada viral olunca mesaj yağdı

22.02.2025 15:01
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 15:01
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Sultanbeyli’de kar yağışı ve okulların tatil olmasıyla sokaklar çocuklarla doldu taştı. Kar topu oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce yolunu keserek, belediye personelinden "Bu sokağa girme, bırak da oynayalım" şeklinde talepte bulundu. Personel, çocukların içten isteğine kayıtsız kalmayarak, kar küreme aracını sokağa sokmama kararı aldı. Bu jest karşısında çocuklar büyük bir sevinç yaşarken, sosyal medyada hızla yayılan o anlara teşekkür mesajları yağdı.

Kar yağışı ve okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar sokaklara doldu taştı. Sultanbeyli’de kar topu oynayan çocuklar kar küreme aracını görünce yolunu kesti. Sultanbeyli Belediyesi’ne bağlı kar küreme aracının şoföründen "Abi bu sokağa girme, sürekli karları temizliyorsunuz bırakın da oynayalım" şeklinde talepte bulundu.

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ÇOCUKLARA DAYANAMADI

Çocukların bu masum ve içten talebine Sultanbeyli Belediyesi personeli kayıtsız kalmadı. Personelin, "Bu sokağa girmeyeyim mi?" şeklindeki sorusuna "Gelme abi Allah aşkına. Girme abi ne olur, zaten ayda yılda bir kar görüyoruz, bırak da oynayalım" diye cevap verdi.

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ÇIĞLIKLARLA OYUNLARINA GERİ DÖNDÜLER

Ardından belediye personelinin, "Tamam bu sokağa girmiyorum" şeklindeki cevabı üzerine çocuklar büyük sevinç yaşadı. Sevinç çığlıklarıyla diğer arkadaşlarının yanında giden çocuklar kar oyunu keyfine kaldığı yerden devam etti.

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TEŞEKKÜR MESAJI YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede viral olan o görüntülerin üzerine, Sultanbeyli Belediye personeline çok sayıda teşekkür mesajı yağdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Araç kar çocuk
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