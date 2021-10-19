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Aracıyla polisi sürükleyen Eski CHP Başkan Yardımcısı tutuklandı

19.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de polis noktasında kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi sürükleyerek yaralayan CHP’li, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit’te otomobili ile kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı’nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, otomobili durdurdu.

30 METRE POLİSİ ARAÇLA BİRLİKTE SÜRÜKLEDİ

Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, avukatına gitmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sadıkoğlu’nun emniyetteki ifadesinde arabasının hacizli yakalamalı olduğunu öğrenince panik yaparak kaçmaya çalıştığı, polisi yaralamak gibi bir niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Sadıkoğlu, “Görevli Memuru Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “Görevli Memura Direnme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ŞEKER HASTASIYIM PANİKLEDİM’

Öte yandan Bülent Sadıkoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirten Sadıkoğlu ifadesinin devamında, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi. (DHA-İHA)

Polisi sürükleyen CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı yakalandı!Polisi sürükleyen CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı yakalandı!


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli CHP
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