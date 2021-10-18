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  4. Polisi sürükleyen CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı yakalandı!

Polisi sürükleyen CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı yakalandı!

18.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde polis kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışan CHP'nin Eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu, aracına tutunan polis memurunu sürükledi. Bir süre sonra yere düşen polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Yaralı polis, hastanede tedavi görürken, Bülent Sadıkoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Polisi sürükleyen CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı yakalandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı.

30 METRE SÜRÜKLEDİ

Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis CHP
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