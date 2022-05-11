Aralarında 40 yaş fark bulunan çift ilişkilerini savundu! “Ona aşığım”

62 yaşındaki profesyonel blackjack oyuncusu David, 23 yaşındaki model ve oyuncu Willow Silas ile bu yıl Şubat ayında tanıştı. Sevgilisine pahalı hediyeler aldığı için sosyal medyada eleştirilen ikili aralarında çok özel bir bağ olduğunu ve birbirlerine aşık olduklarını dile getirdi. 34 yaşındaki en küçük kızından daha küçük bir sevgilisi olmasının önyargı yarattığını dile getiren Simonini, “Yaş sadece bir sayı. Aramızda nasıl bir dezavantaj olabilir ki? Margot Robbie'nin ikiziyle çıkıyorum ve ayrıca o tek kelimeyle harika.Willow için deli oluyorum ve onu asla bırakmamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

KIZLARI TAMAMEN FARKLI FİKİRDE

Hayatın tadını çıkarttığını ve oldukça aktif bir yaşamı olduğunu belirten Simonini, eşini bulmasına rağmen, 34 yaşındaki en küçük kızının çok mutlu olmadığını söylerken, 36 yaşındaki en büyük kızının kendisini deli olarak nitelendirdiğini anlattı.

Willow Silas’ın hayatının aşkı olduğunu ifade eden Simonini, “Dürüst olmak gerekirse Willow'u kabul etmelerini istiyorum ama kabul etmezlerse onlar için yapabileceğim bir şey yok. Biz beraber çok mutluyuz. Ona aşığım.” diye konuştu.

AİLESİ BİZİ DESTEKLİYOR

Kendi çocuklarından tepki görmesine rağmen Simonini, Silas’ın ailesinin ilişkilerini desteklediğini hatta onlarla bir Paskalya yemeği yediğini söyledi. Silas’ın babasıyla tanışmak için heyecanlı olduğunu ifade eden Simonini, “Ailesine gelince, çoğuyla tanıştım çünkü geçenlerde ailesiyle birlikte Paskalya yemeğine gittim.Henüz babasıyla tanışmadım ve bu beni biraz endişelendiriyor ama annesiyle çok iyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



