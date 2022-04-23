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Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Sosyal medyada fenomen olmayı başardılar

23.04.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’un popüler çiftlerinden biri olan Mich ve Dave, TikTok trend dansları ve günlük yaşamlarını gösteren videolar paylaşarak kısa sürede viral olmayı başardı. Aralarında 33 yaş fark bulunan çift kendisini eleştirilenleri ve nefret yorumunda bulunanları umursamadıklarını dile getirdi. Paylaşımlarına devam edeceklerini söyleyen Mich, birbirlerine özel bir bağ ile bağlı olduklarını ifade etti.

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Sosyal medyada fenomen olmayı başardılar

Avustralya'da yaşayan Mich ve Dave isimli bir çift aralarındaki 33 yıllık yaş farkını sosyal medya hesaplarından eğlenceli bir şekilde takipçilerine sunuyor. İlişkilerinden herkesin belirli bir sorumluluk alanı olduğundan söz eden ikili, zannedilenin aksine eğlenceli ve birbirlerine tutkuyla bağlı bir çift olduklarını belirttiler. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri yapanların sakinleşmesi gerekitğini savunan çift, kendilerine olumsuz yorum yapanlara sosyal medyada tepki gösterdi.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çiftin gerçek bir aşkla birbirlerine bağlı olduklarını savunurken bir kısmı ise sadece karşılıklı çıkarları doğrultusunda bu ilişkiyi yürüttüklerini belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı çift hakkında, “Baban gibi duruyor” yorumunu yaparken bu yoruma cevap olarak ise, “İkisi de mutlu ve aşıklar!” yorumu geldi.

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Yaşın önemli olmadığını savunanlar ve yaşın ilişkilerde belirleyici rol üstlendiğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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