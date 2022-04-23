Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Sosyal medyada fenomen olmayı başardılar

Avustralya'da yaşayan Mich ve Dave isimli bir çift aralarındaki 33 yıllık yaş farkını sosyal medya hesaplarından eğlenceli bir şekilde takipçilerine sunuyor. İlişkilerinden herkesin belirli bir sorumluluk alanı olduğundan söz eden ikili, zannedilenin aksine eğlenceli ve birbirlerine tutkuyla bağlı bir çift olduklarını belirttiler. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri yapanların sakinleşmesi gerekitğini savunan çift, kendilerine olumsuz yorum yapanlara sosyal medyada tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çiftin gerçek bir aşkla birbirlerine bağlı olduklarını savunurken bir kısmı ise sadece karşılıklı çıkarları doğrultusunda bu ilişkiyi yürüttüklerini belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı çift hakkında, “Baban gibi duruyor” yorumunu yaparken bu yoruma cevap olarak ise, “İkisi de mutlu ve aşıklar!” yorumu geldi.

Yaşın önemli olmadığını savunanlar ve yaşın ilişkilerde belirleyici rol üstlendiğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.



