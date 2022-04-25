Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çifti eleştirilere sert cevap verdi

Sosyal medyadan tanıştıktan sonra 2020 yılında Mısırlı seviglisi Ahmed Irbriham ile dünya evine giren Iris Jones, bütün söylentilere rağmen mutlu bir evlilikleri olduğunu savundu. Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine memleketinde kaldığını ifade eden Irbriham, “Sosyal medyada ayrıldığımıza yönelik olarak iddialar dolaşmaya başladı. Bu dedikoduların kesinlikle gerçeklik payı yok. Birbirimize hala ilk günkü gibi aşığız” dedi.

“ÇOK SAPITTILAR”

Sosyal medyadan yapılan yorumların hayatlarını eklemediğini dile getiren Jones ise, eleştirilere eşinden daha sert çıktı. Eşinin ailesini görmek için bir süre Mısır’da kalacağını vurgulayan Jones, “Kendilerini ne zannettiklerini bilmiyorum. Tamamen bizim hayatımız üzerinde fikir beyan edebileceklerini zannediyorlar. Eşimi çok özlüyorum ve ayrılık konusunda yapılan yorumlar canımı yakıyor. Kalbimizin kıracağını düşünmeden yorum yapanlar defolup gitsin. Çok sapıttılar.” dedi.



