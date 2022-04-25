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  4. Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çifti eleştirilere sert cevap verdi

Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çifti eleştirilere sert cevap verdi

25.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

83 yaşındaki Iris Jones ve sosyal medyada tanıştığı 37 yaşındaki eşi Muhammed Ahmed Irbriham özel hayatlarındaki detayları paylaşarak sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Aralarındaki 46 yıllık yaş farkı rağmen birbirlerine büyük bir tutkuyla bağlı olduklarını dile getiren çift, sosyal medyadan kendilerini eleştirenlere sert cevap verdi. İlişkilerini sorgulayanlara Iris Jones’in verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.

Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çifti eleştirilere sert cevap verdi

Sosyal medyadan tanıştıktan sonra 2020 yılında Mısırlı seviglisi Ahmed Irbriham ile dünya evine giren Iris Jones, bütün söylentilere rağmen mutlu bir evlilikleri olduğunu savundu. Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine memleketinde kaldığını ifade eden Irbriham, “Sosyal medyada ayrıldığımıza yönelik olarak iddialar dolaşmaya başladı. Bu dedikoduların kesinlikle gerçeklik payı yok. Birbirimize hala ilk günkü gibi aşığız” dedi.

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“ÇOK SAPITTILAR”

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Sosyal medyadan yapılan yorumların hayatlarını eklemediğini dile getiren Jones ise, eleştirilere eşinden daha sert çıktı. Eşinin ailesini görmek için bir süre Mısır’da kalacağını vurgulayan Jones, “Kendilerini ne zannettiklerini bilmiyorum. Tamamen bizim hayatımız üzerinde fikir beyan edebileceklerini zannediyorlar. Eşimi çok özlüyorum ve ayrılık konusunda yapılan yorumlar canımı yakıyor. Kalbimizin kıracağını düşünmeden yorum yapanlar defolup gitsin. Çok sapıttılar.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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