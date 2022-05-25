Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldular! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldular! “Birbirimize aşığız”

25.05.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da yaşayan bir çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kısa sürede viral oldu. Aralarında 56 yıllık yaş farkı bulunan çiftin evlenme teklifi videosu sosyal medya milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldular! “Birbirimize aşığız”

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 76 yaşındaki Milina Gatta ve sevgilisi 19 yaşındaki Giuseppe D’Anna, düzenli olarak ilişkilerini anlatan gönderiler yayınlıyor. Son olarak sevgilisine evlenme teklifi ettiği bir videoyu paylaşan 19 yaşındaki genç adam, gönderisinde sevgilisinin önünde kırmızı balonlarla yere diz çökmüş bir şekilde evlenme teklifi ederken görüntülendi. 16.1 milyondan fazla izlenen video sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarına maruz kalırken Gatta, ilişkilerini savundu.

Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift, bebek isteklerini açıkladıSosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift, bebek isteklerini açıkladı

AŞKLARINI ANLATTILAR

1

Sosyal medyada evlilik teklifi videosunun yayılmasından sonra ikili aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Genç adamın kadınla parası için beraber olduğunu iddia eden kullanıcılar ikiliyi, “Büyükanne ve torun gibi görünüyorsunuz”, “Bu durum hiç sağlıklı değil” diyerek eleştirdi.

2

Aralarındaki yaş farkının kendileri için önemli olmadığını ve aradığı aşkı yıllar sonra bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gatta, “Birbirimize aşığız. Bunu kimsenin bozmasını istemiyoruz. Çok mutluyuz” dedi.

Aralarında 40 yaş fark bulunan çift ilişkilerini savundu! “Ona aşığım”Aralarında 40 yaş fark bulunan çift ilişkilerini savundu! “Ona aşığım”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattıÖlen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı
Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendiAkılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi
Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılarSeks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşet saçmıştı! Katliamdan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Dehşet saçmıştı! Katliamdan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlginizi Çekebilir

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.