Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı olan çiftin bekaret açıklaması gündem yarattı: Özel bir kişiyle...

Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı olan çiftin bekaret açıklaması gündem yarattı: Özel bir kişiyle...

12.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

61 yaşındaki Cheryl McGregor isimli kadın, oğlunun müdürü olduğu restoranda 15 yaşındaki Quran McCain ile tanıştı. Geçen yıl dünya evine giren çift TikTok’tan yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde bebek istediklerini dile getiren ikili cinsel hayatlarına ilişkin yaptıkları açıklamalar sayesinde bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı olan çiftin bekaret açıklaması gündem yarattı: Özel bir kişiyle...

Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan Cheryl McGregor ve Quran McCain aşkın yaşı olmadığını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Sosyal medyadan yayınladıkları dans videoları sayesinde kısa sürede popüler olan çift, kullanıcıların yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirmesini umursamadıklarını dile getirdi. Birbirlerine derin bir aşkla bağlı olduklarını ve hayatları boyunca bu ilişkiyi beklediklerini anlatan çiftin bekaret açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 39 yıl fark bulunan çiftten ilginç açıklama: Cinsel hayatımız inanılmazSosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 39 yıl fark bulunan çiftten ilginç açıklama: Cinsel hayatımız inanılmaz

“KUTSAL BİR RİTÜEL”

1

Quran McCain, eşinden öncesinde sadece bir düzenli ilişkisini olduğunu söylerken bekaretini Cheryl ile kaybettiğini söyledi. McCain, “Kişisel olarak cinselliğin herhangi biriyle paylaşılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan insanlara saygısızlık etmek istemem ama bana göre değil. Bence bu kutsal bir ritüel ve özel bir kişiyle paylaşılmalı” dedi.

2

TikTok’ta paylaştıkları dans videolarının yanı sıra cinsel hayatlarını sergiledikleri bir OnlyFans hesabı da kuran ikili özel hayatlarının eleştirilerin aksine mükemmel bir şekilde gittiğini söyledi. McCain, “Aldığım karardan pişman değilim. Bu ilişki için her şeyimi verdim ve vermeye devam edeceğim. O benim hayatımın aşkı” ifadelerini kullandı.

Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çiftinden kavuşma itirafı: Gelene kadar öleceğim zannettimAralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çiftinden kavuşma itirafı: Gelene kadar öleceğim zannettim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler anlam veremedi! Sırtından uzayan kuyruğuyla...Görenler anlam veremedi! Sırtından uzayan kuyruğuyla...
İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”
Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kuveyt Türk, çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Kuveyt Türk, çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi

Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi

Parkinson hastaları yaşadıkları zorlukları mizansenle anlattı

Parkinson hastaları yaşadıkları zorlukları mizansenle anlattı

Adana'da suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Adana'da suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı

Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.