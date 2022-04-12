Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı olan çiftin bekaret açıklaması gündem yarattı: Özel bir kişiyle...

Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan Cheryl McGregor ve Quran McCain aşkın yaşı olmadığını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Sosyal medyadan yayınladıkları dans videoları sayesinde kısa sürede popüler olan çift, kullanıcıların yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirmesini umursamadıklarını dile getirdi. Birbirlerine derin bir aşkla bağlı olduklarını ve hayatları boyunca bu ilişkiyi beklediklerini anlatan çiftin bekaret açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

“KUTSAL BİR RİTÜEL”

Quran McCain, eşinden öncesinde sadece bir düzenli ilişkisini olduğunu söylerken bekaretini Cheryl ile kaybettiğini söyledi. McCain, “Kişisel olarak cinselliğin herhangi biriyle paylaşılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan insanlara saygısızlık etmek istemem ama bana göre değil. Bence bu kutsal bir ritüel ve özel bir kişiyle paylaşılmalı” dedi.

TikTok’ta paylaştıkları dans videolarının yanı sıra cinsel hayatlarını sergiledikleri bir OnlyFans hesabı da kuran ikili özel hayatlarının eleştirilerin aksine mükemmel bir şekilde gittiğini söyledi. McCain, “Aldığım karardan pişman değilim. Bu ilişki için her şeyimi verdim ve vermeye devam edeceğim. O benim hayatımın aşkı” ifadelerini kullandı.



