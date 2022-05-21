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Aralarındaki yaş farkına sosyal medyadan tepki yağdı! “Ben 24, kocam 54 yaşında”

21.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘cooladybugmom’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan 24 yaşındaki bir kadın, 54 yaşındaki kocasıyla aralarındaki 30 yaşlık fark nedeniyle sosyal medyadan olumsuz yorumlara maruz kaldığını söyledi. Çocuklarıyla beraber mutlu bir ailesi olduğunu dile getiren Coolady, “Bunun adı aşk” diyerek evliliğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 24 yaşındaki Coolady isimli bir kadın, TikTok’ta özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başardı.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilişkisi hakkında sürekli olarak olumsuz yorumlar yaptığını dile getiren Coolady, “Yaş farkımızla toplumsal kurallara meydan okuyoruz. Onunla parası için beraber değilim. Evliliğimizden mutluluk dışında bir çıkarım yok. Onu seviyorum” dedi.

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“TRAVMATİK BİR DURUM DEĞİL”

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Sosyal medya kullanıcılarının çocukluk döneminde veya ailesindeki bir travma nedeniyle kendisinden 30 yaş büyük bir adamla evlendiğini vurgulaması üzerine Coolady, “Birçok insan bu yaş farkının ilişkilerden travma, istismar veya ihmal geçmişinden geldiğini varsayıyor. Bana bu durum gerçekçi gelmiyor. Sevgi dolu bir anne ve harika babamla büyüdüm. Mükemmel okullarda eğitim aldım. Kocamla birlikte çok mutlu bir aile inşa ettik” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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