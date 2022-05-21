Aralarındaki yaş farkına sosyal medyadan tepki yağdı! “Ben 24, kocam 54 yaşında”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 24 yaşındaki Coolady isimli bir kadın, TikTok’ta özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilişkisi hakkında sürekli olarak olumsuz yorumlar yaptığını dile getiren Coolady, “Yaş farkımızla toplumsal kurallara meydan okuyoruz. Onunla parası için beraber değilim. Evliliğimizden mutluluk dışında bir çıkarım yok. Onu seviyorum” dedi.

“TRAVMATİK BİR DURUM DEĞİL”

Sosyal medya kullanıcılarının çocukluk döneminde veya ailesindeki bir travma nedeniyle kendisinden 30 yaş büyük bir adamla evlendiğini vurgulaması üzerine Coolady, “Birçok insan bu yaş farkının ilişkilerden travma, istismar veya ihmal geçmişinden geldiğini varsayıyor. Bana bu durum gerçekçi gelmiyor. Sevgi dolu bir anne ve harika babamla büyüdüm. Mükemmel okullarda eğitim aldım. Kocamla birlikte çok mutlu bir aile inşa ettik” diye konuştu.



