EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Aramak zıt anlamlısı nedir? Aramak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aramak zıt anlamlısı nedir? Aramak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

10.04.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz, kelime sayısı ve kelimelerle ilgili kurallar açısından oldukça zengin bir dildir. Türkçe, özellikle eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler ile daha geniş kapsamlı bir anlatım sağlamaktadır. Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimeleri daha net ifade edebilmek için sözcüğün zıt anlamlısını bilmek oldukça önemlidir. Aramak kelimesi zıt anlamlısı merak edilen bir sözcüktür. Peki, aramak zıt anlamlısı nedir?

Aramak zıt anlamlısı nedir? Aramak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumların temel taşı olan diller, birbirleri ile iletişim içinde olmuşlardır. Tarih boyunca toplumlar çeşitli açılardan birbirlerinden etkilenmişlerdir. Kültürel, dinsel ve dil yönünden olan bu etkileşimlerin en sık görüleni dil açısından olan benzerliklerdir. Dilimiz de farklı kökenli kelimeler açısından oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Dilimizde kelimeler eş anlamlıları ve zıt anlamlıları ile kolaylıkla ifade edilebilmektedir. Türkçe’yi anlatım açısından zenginleştiren eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, yaygın olarak dilimizde yer almaktadır. Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız bazı kelimelerin birden çok zıt anlamlısı olurken bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunamayabilir.

Büyük zıt anlamlısı nedir? Büyük zıt anlamlısı nedir?

Aramak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Aramak kelimesi dilimizde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Aramak sözcüğü cümle içinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Aramak sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça “dikte etme, yazdırma” anlamlarına gelmektedir. Aramak sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak
  • Araştırmak, yoklamak
  • Ziyarete, hatır sormaya gitmek
  • Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek
  • Önem verip istemek
  • Bir kişiyle görüşmek için telefon etmek
  • Şart koşmak

Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tamamen karşıt anlamlarını sağlar. Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısı demek değildir. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin zıt anlamlısı birden fazla olurken bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Aramak kelimesinin zıt anlamı olan sözcük bulunmamaktadır. Aramağın zıt anlamlısını ifade etmek istediğimizde aramak kelimesinin zıt anlamlısı bulunmadığı için kullanamayız.

Boş zıt anlamlısı nedir? Boş zıt anlamlısı nedir?

Aramağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aramak kelimesi günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullandığımız bir sözcüktür. Aramak sözcüğü cümle içinde sık sık kullanılır. Aramak kelimesinin karşıtı bir anlam belirtmek istediğimizde aramak zıt anlamlısı olmadığı için farklı şekillerde ifade ederiz. Aramak kelimesinin zıt anlamlısı bulunmadığı için cümle içinde kullanamayız.

Boy zıt anlamlısı nedir? Boy zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlar zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.