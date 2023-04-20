Aramak zıt anlamlısı nedir? Aramak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumların temel taşı olan diller, birbirleri ile iletişim içinde olmuşlardır. Tarih boyunca toplumlar çeşitli açılardan birbirlerinden etkilenmişlerdir. Kültürel, dinsel ve dil yönünden olan bu etkileşimlerin en sık görüleni dil açısından olan benzerliklerdir. Dilimiz de farklı kökenli kelimeler açısından oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Dilimizde kelimeler eş anlamlıları ve zıt anlamlıları ile kolaylıkla ifade edilebilmektedir. Türkçe’yi anlatım açısından zenginleştiren eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, yaygın olarak dilimizde yer almaktadır. Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız bazı kelimelerin birden çok zıt anlamlısı olurken bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunamayabilir.

Aramak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Aramak kelimesi dilimizde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Aramak sözcüğü cümle içinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Aramak sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça “dikte etme, yazdırma” anlamlarına gelmektedir. Aramak sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak

Araştırmak, yoklamak

Ziyarete, hatır sormaya gitmek

Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek

Önem verip istemek

Bir kişiyle görüşmek için telefon etmek

Şart koşmak

Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tamamen karşıt anlamlarını sağlar. Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısı demek değildir. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin zıt anlamlısı birden fazla olurken bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Aramak kelimesinin zıt anlamı olan sözcük bulunmamaktadır. Aramağın zıt anlamlısını ifade etmek istediğimizde aramak kelimesinin zıt anlamlısı bulunmadığı için kullanamayız.

Aramağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aramak kelimesi günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullandığımız bir sözcüktür. Aramak sözcüğü cümle içinde sık sık kullanılır. Aramak kelimesinin karşıtı bir anlam belirtmek istediğimizde aramak zıt anlamlısı olmadığı için farklı şekillerde ifade ederiz. Aramak kelimesinin zıt anlamlısı bulunmadığı için cümle içinde kullanamayız.