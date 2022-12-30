"Aramaması beni çok üzdü" demişti! Ayta Sözeri "Bu kadar değerli miymişim Armağan için…" dedi

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bir süre Youtube çekimlerine ara veren Çağlayan bu süreçte kendisini aramayan iki isme sitem etti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve tedavisi süren Armağan Çağlayan bu süreçte kendisini Nükhet Duru ve Ayta Sözeri hariç herkesin aradığını söyledi. Çağlayan paylaşımında "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten" yazdı.

Armağan Çağlayan'ın bu mesajına Ayta Sözeri'den açıklama geldi. Şarkıcı 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Haklı mı yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden de bu telefonu beklediğine de inanamadım. Bu kadar değerli miymişim Armağan için…" dedi.

