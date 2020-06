Aramızdan yıllar önce ayrılan Kazım Koyuncu'ya ait anlamlı sözler, şarkılar...

25 Haziran 2005'te henüz 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayılan Kazım Koyuncu, 49. yaş doğum gününde de sevenleri tarafından unutulmadı. Sosyal medyada Kazım Koyuncu'yu anmaya başlayan sevenleri, KazımKoyuncu'ya ait anlamlı sözler, Kazım Koyuncu'nun şarkıları ve şarkı sözlerini aramaya başladı.

İşte aramızdan yıllar önce ayrılan Kazım Koyuncu'nun anlamlı sözleri ve şarkıları...

KAZIM KOYUNCU'YA AİT ANLAMLI SÖZLER

• Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için savaşmak zorunda değiliz…

• Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti.

• Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar 'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."