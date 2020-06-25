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Aramızdan yıllar önce ayrılan Kazım Koyuncu'ya ait anlamlı sözler, şarkılar...

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.06.2020 08:00 | Son Güncelleme

25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu, 46. yaş doğum gününde de unutulmadı. İşte aramızdan yıllar önce ayrılan Kazım Koyuncu'nun anlamlı sözleri ve şarkıları...

Aramızdan yıllar önce ayrılan Kazım Koyuncu'ya ait anlamlı sözler, şarkılar...

25 Haziran 2005'te henüz 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayılan Kazım Koyuncu, 49. yaş doğum gününde de sevenleri tarafından unutulmadı. Sosyal medyada Kazım Koyuncu'yu anmaya başlayan sevenleri, KazımKoyuncu'ya ait anlamlı sözler, Kazım Koyuncu'nun şarkıları ve şarkı sözlerini aramaya başladı.
İşte aramızdan yıllar önce ayrılan Kazım Koyuncu'nun anlamlı sözleri ve şarkıları...

KAZIM KOYUNCU'YA AİT ANLAMLI SÖZLER

kazim_koyuncu (4)

• Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için savaşmak zorunda değiliz…

• Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti.

kazim_koyuncu (5)

• Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar 'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."

kazim_koyuncu (6)

KAZIM KOYUNCU'YA AİT ANLAMLI SÖZLER

• Bir şey ürettim ben, üç beş kişilik şey değil, sevgi denen şey herhalde.

• Bütün dünyanın, bütün toprakları hepimizindir. Bütün şarkılar, dünyadaki tüm insanlarındır. Tüm topraklarda memleketimizdir.

• Beni radyasyon değil, Türkiye'deki sistem kanser etti.

• O çayı içen biri geri zekâlıdır. Ben kendi zekâmla ve felsefemle ölümü, hayatı uzatabilirim, kısaltabilirim, her şeyi yapabilirim. Peki benim köyümdekiler, anasının kuzusu çocuklar, 16 yaşındaki kız o neyi düşünsün, hangi felsefeyi düşünsün? Onun annesi hangi felsefeyle acısını yumuşatsın? Sen kimsin, o acıları onlara tattırabiliyorsun? Bu ülkenin politikacılara, yalancılara ihtiyacı yok. Kendi onuruna sahip çıkmış, kendi kişiliğine sahip çıkmış haline ihtiyacı var.

kazim_koyuncu (7)

• Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim; ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim. Ve gerçekten doğru bildiğim bir şeyi en azından çok zorlanırsam ortaya koymaktan çekinmem.

• Trabzonspor'u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti.

kazim_koyuncu (8)

• Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba...

• Birbirimizi anlamamız için, aynı dili konuşmamıza gerek yok, ezildikten sonra, hepimiz aynı şarabız...

• Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik, teşekkürler dünya...

• Türkülerin sahibi tüm insanlardır. Müzik sadece şarkı söylemek, müzik aleti çalmak değildir. Bir şeyler yaşayabilenler sadece çok yetenekli olan insanlar değildir. Müzik yapmak için yetenek yetmez, algılama biçimi, hayata karşı duruş, kendini ve başkalarını savunabilme yeteneği, idrak gerektirir.

kazim_koyuncu (9)

• Bizim sahne ile ilgili yaşadığımız bir hikâye var, bir masal var. Zamanla daha büyük yerlere taşıyabileceğimiz, ne olur bilemiyorum ama bu konserlere daha başka şeyleri taşıyabileceğimize dair tuhaf bir inanç var içimde. Bu konserler sadece bir konser olarak kalmayacak gibi geliyor. Belki bir yürüyüş başlatırız bilemiyorum.

• Hayatımda ne paranın ne de başka acayip değerlerin çok fazla bir yeri olmadı. Para güzel bir şey, bazen olduğu zaman kendimi iyi hissediyorum ama parayı hissetmiyorum

kazim_koyuncu (10)

KAZIM KOYUNCU'YA AİT ANLAMLI SÖZLER

• Devrimi düşünürsün, düşünebilirsin, şöyle olsun böyle olsun hatta bir sistem bile kurabilirsin. Ne zaman yaparsın. Devrim yaptıktan sonra... Bok devrim yaptıktan sonra... Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın, bunu yapmaya başlarsın. Ve böyle yaşamaya başlarsın. Hayatla da böyle anlamlı bir ilişki kurarsın...

• Yüz sene daha yaşasam, yapsam, yapsam, yapsam hep yapsam yine eksik gideceğiz. Ne kadar eksik gidersek hayatta yapacak o kadar çok şey bırakırız…

kazim_koyuncu (1)

• Birbirimizi sevebilmek için birbirimize benzememiz gerekmez.

• Ne istiyorum biliyor musun? Şu bana işkence yapan polis var ya, inşallah o, onun ailesi, oğlu kızı burada beni dinliyordur. Ben de onlara müzik yapıyorumdur.

• Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar 'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz...

kazim_koyuncu (2)

• Birbirimizi anlamamız için, aynı dili konuşmamıza gerek yok, ezildikten sonra, hepimiz aynı şarabız.

• Hayatım 33 yaşına kadar hep mücadele ile geçti. Hep gıcık işlerle uğraştım. Şimdiye kadar verdiğim bütün mücadele ve rahatsızlık için kimseden özür dilemiyorum ve yaptığım her şeyden de gurur duyuyorum. Bundan sonra da hayatım ve sağlığım nere giderse gitsin daha da gıcık, illet, muhalif, deli bir herif olmaya devam edeceğim.

kazim_koyuncu (3)

KAZIM KOYUNCU ŞARKILARI

İşte Gidiyorum (Hoşça Kal)
Ayrılık Şarkısı
Gelevera Deresi
Ben Seni Sevduğumi
Hayde
Ella Ella
Divane Aşık
Narino
Didou Nana
Uy Aha
Koçari
Anılar Düştü Peşime
Denizde Karartı Var
Selimina
Hayat
Fadime
Hoşça kal
Dağlarda Kar Sesi Var
Dünyada Bir Yerdeyim


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