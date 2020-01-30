Arap milyarderden ayrılan Rihhana'nın yeni sevgilisi ASAP Rocky

Evlilik hazırlığı yaptıkları düşünülen ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin neden ayrıldığı hala bilinmiyor. Ancak Barbadoslu şarkıcıyla ilgili aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyordu.

Ri-Ri'nin Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, New York'taki bir kulüpte Drake ile birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını gündeme getirmişti.

Ancak Barbadoslu şarkıcının Drake ile değil o gece mekanda konser veren ASAP Rocky ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çift, New Jersey'de böyle görüntülendi.

İkilinin aralık ayında İngiliz Moda Ödülleri (The Fashion Awards) kırmızı halısında birlikte görüntülenmesi hatta objektiflere poz vermesi iddiaları güçlendirmişti.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında bir kadınla bir erkeğin yatak odası görüntüleri internete sızmıştı.

ASAP Rocky, birkaç ay önce İsveç'te bir genç adamı darp etmekten suçlu bulunmuştu. ASAP Rocky'ye önce iki yıl tecilli hapis cezası verildi sonra da mahkeme hapis gerekmediğine kanaat getirdi. ASAP Rocky bu saldırıdan sonra 19 yaşındaki gence 200 Euro maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.