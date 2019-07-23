Arapgir'in Mor Reyhan'ı tam bir şifa kaynağı

Türkiye'de sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde yetişen ve 200'ün üzerinde aromatik değere sahip olan mor reyhanın katma değeri her geçen gün yükseliyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ürüne Arapgir Belediyesi tarafından alım garantisi veriliyor. 7 yıl önce İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi ve Arapgir Belediyesi'nin başlattığı çalışma ile güçlü bir antioksidan olan mor reyhan Türkiye'de tıbbi aromatik bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan tek ürün oldu. Çayı, şerbeti, reçeli, ezmesi yapılan mor reyhan tam bir şifa kaynağı.

Sindirim sistemin temizleyici ve toksin atıcı etkisi olan mor reyhan ağızda çıkan yaraları da iyileştiriyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 2010 yılında Arapgir Mor Reyhanının katma değerinin artırılması için çalışma yürüttüklerini belirterek toksin içermeyen tek mor reyhanın Arapgir'de ki reyhana ait olduğunu söyledi. Türkiye'de tıbbi aromatik bitkilerde coğrafi işarette tek belge alan reyhanın Arapgir Mor Reyhan olduğunu anımsatan Cömertoğlu, “Biz ilk ürün olarak sallama çay üretimine geçtik. Üreticinin tarlada üretimine bizde bizzat yer aldık. Geçen yıldan itibaren ürün alım garantisi ile üreticilere bıraktık. Ne kadar ürün ekerlerse yaş olarak alıyoruz. Sonra kurutarak ham maddeye dönüştürdükten sonra çay, reçel, toz baharatı, sirke ve kozmetik ürüne dönüştürüyoruz” dedi.