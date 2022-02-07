Aras Bulut İynemli'den kötü haber!

Omicron varyantının da etkisiyle, Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Bu süreçte aralarında oyuncu ve şarkıcıların da dahil olduğu pek çok isimden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.

Son olarak Çukur dizisinin ardından Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak Atatürk dizisi için hazırlık yapan Aras Bulut İynemli cephesinden tatsız bir haber geldi.

Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan Atatürk projesi için kendini kampa alan ve yoğun bir hazırlık sürecine giren başarılı oyuncu koronaya yakalandı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı öğrenildi.

