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Aras Bulut İynemli korona mı oldu? Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu nasıl? Aras Bulut İynemli kimdir?

07.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli, son zamanlarda yer aldığı başarılı projelerle hem kariyerinden hem de adından sık sık söz ettiriyor. Ancak bu sefer İynemli'den, hayranlarını üzecek türden haber geldi. Aras Bulut İynemli'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Peki Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu nasıl?

Aras Bulut İynemli korona mı oldu? Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu nasıl? Aras Bulut İynemli kimdir?

Omicron varyantının son zamanlarda çoğalması ve vaka sayılarında görülen artış ile İynemli de koronavirüsten kaçamadı. Çukur, İçerde, 7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki projeleriyle Türk izleyicisinin aklına kazınan Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı.

Aras Bulut İynemli korona mı oldu? Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu nasıl?

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Atatürk dizisi için hazırlık aşamasında olan Aras Bulut İynemli'nin korona testi pozitif çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. İynemli'nin koronavirüsü hafif geçirdiği belirtiliyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990'de İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki ünlü oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim aldı. Başarılı oyuncu İynemli, oyunculuk alanında yıllar içinde birçok ödülün sahibi oldu. İynemli'nin kariyerinin başladığı nokta Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi oldu. 3 sezon boyunca ekranlarda yer alan ve birçok ülkede gösterime giren dizide İynemli, 'Mete' rolüne hayat verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aras Bulut İynemli
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