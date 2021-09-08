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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası ortaya çıktı: Baskılara dayanamayınca...

08.09.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonun sevilen iki ismi Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık birlikteliklerini sürpriz bir şekilde sona erdirmişti. Bir süre önce barıştıkları iddia edilse de, çift yeniden ayrıldıklarını duyurmuştu. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası ortaya çıktı: Baskılara dayanamayınca...

Hakan: Muhafız, Sen Çal Kapımı ve Bir Başkadır gibi yapımlar rol alan başarılı oyuncu Bige Önal ile son olarak Çukur dizisinde boy gösteren Ara Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde 6 yıllık ilişkilerini noktalamıştı.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Snob Magazin dergisinin yedinci sayısı için kaleme aldığı yazıda ikilinin neden ayrıldığını açıkladı. İddialara göre; Bige Önal beklediği evlilik teklifini bir türlü alamayınca, ilişkinin bitmesini istemiş. İynemli de kabul etmiş.

EVLİLİK GERİLİMİ

Gazeteci Arif Hür, Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığını şu sözlerle anlattı: "Ayrılık talebinin Bige Önal cephesinden geldiğini öğrendim. Önal'ın evlenmek istemesi İynemli'nin ise evlilik konusunu 'henüz erken' diyerek geçiştirmesi ikili arasındaki bağları kopartmış."

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Bige Önal
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