Aras Bulut İynemli ve Bilge Önal barıştı mı?

Geçtiğimiz aylarda ayrılarak sevenlerini üzen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin barıştığı iddiası, sevenlerini heyecanlandırdı. 6 yıllık ilişkilerini sonlandırarak magazin alemini meşgul eden Bige Önal ve Aras Bulut İynemli çifti, iddialar karşısında sessizliklerini koruyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ VE BİGE ÖNAL BARIŞTI MI?

2015 yılından beri aşk yaşayan fakat geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılık kararı alan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın barıştığı haberi, büyük şaşkınlık yarattı. Oyuncuların mejanerlik şirketlerinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'dır. Annesi ise manken Mine Baysan olan Bige Önal, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni bitirdi. Bige Önal, 2007 yılında oynadığı 'Kısmetim Otel' dizisiyle oyunculuğa adım attı.

BİGE ÖNAL'IN YER ALDIĞI PROJELER

2007 Kısmetim Otel

2010 Elde Var Hayat / Halil İbrahim Sofrası

2011-2012 Muhteşem Yüzyıl

2014 Yasak / Benim Adım Gültepe

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2017 Olanlar Oldu / Martıların Efendisi

2017 Bodrum Masalı

2018 Tehlikeli Karım / Bozkır

2020 Hakan: Muhafız

2020 / 2021 Sen Çal Kapımı

2020 Bir Başkadır

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında dünyaya geldi. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan İyneli'nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçıs. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesini tamamlayan oyuncu daha sonra İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminde başrol oynadı.

İynemli, 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Canlandırdığı engelli İhsan karakteriyle eleştirmenlerden tam not aldı.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol aldı.

Maral: En Güzel Hikayem, İçerde gibi yapımlarda rol alan oyuncu 2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veriyordu.



