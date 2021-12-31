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  4. Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar'ı katletmişti! Yargıtay cezayı onadı

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar'ı katletmişti! Yargıtay cezayı onadı

31.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi.

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar'ı katletmişti! Yargıtay cezayı onadı

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da yerleşkedeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü.

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU

Karar, taraf avukatları ve Ceren Damar’ın ailesi tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu ile onanırken, heyette yer alan bir üye hakim, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, muhalefet şerhi koydu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nin kararının ardından dosya, Yargıtay’a taşındı.

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YARGITAY'DA ONAYLADI

Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi. Bu kapsamda sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

(DHA)

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