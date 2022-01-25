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Araştırmacılar, su aygırlarının birbirlerinin seslerini tanıdıklarını keşfetti! Akrabalarını ayırt ettikleri ortaya çıktı

25.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, doğal yaşamın en tehlikeli canlılarından biri olarak gösterilen su aygırlarının çıkarttıkları hırıltılı seslerle birbirleriyle iletişim kurduklarını ve yabancıların seslerine de farklı cevaplar ürettiklerini ortaya koydu. Current Biology'de yayımlanan makaleye göre, Mozambik'teki su aygırları üzerinde çalışan bir grup araştırmacı, seslerini kaydettikleri canlıların, dostlarını, komşularını ve yabancıları ayırt edebildiğini fark etti.

Araştırmacılar, su aygırlarının birbirlerinin seslerini tanıdıklarını keşfetti! Akrabalarını ayırt ettikleri ortaya çıktı

Araştırma ekibinin başındaki Saint-Etienne Üniversitesinden Prof. Nicolas Mathevon, çalışmada, su aygırlarının kendileriyle aynı gruptan olan veya komşu bir gruptan olan su aygırlarına farklı seslerle tepki verdiğini ve davranış biçimi geliştirdiğini ortaya çıkardı. Su aygırlarının sıklıkla suyun içinde çok hareketsiz şekilde görüldüğünü belirten Mathevon, araştırmanın aslında su aygırlarının suda olduğu sırada çevresinde olup bitenlere ne kadar dikkat kesildiğini yansıttığını kaydetti.

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“BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK”

Araştırma sonuçlarının kendilerini şaşırttığını dile getiren Mathevon, "Kıyıdan bir su aygırının çağrısını duydukları zaman hemen buna cevap veriyorlar. Kaydettiğimiz karşı cevaplar o kadar açıktı ki böyle bir şey beklemiyorduk." ifadesini kullandı.

Su aygırlarının diğer tekillerini kendi seslerinden tanıma ihtimalini gözler önüne süren çalışmanın sayıları azalan su aygırlarını koruma çabalarına yardım etmek için kullanılması bekleniyor. Yeni bir bölgeye taşınacak su aygırlarının sesleri, bu bölgedeki su aygırlarına hoparlör yardımıyla verilebilir ve yerleşik grubun yeni gruba önceden alışması sağlanabilir. Su aygırlarının çıkardıkları yüksek hırıltılı ses, 1 kilometre öteden dahi duyulabiliyor.

(AA)

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