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  4. Arazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kamerada

Arazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kamerada

02.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ahmet T., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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ACIMADAN ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Ankara silahlı saldırı
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