Arazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kamerada

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ACIMADAN ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

