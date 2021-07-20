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Arazide topluca ilerleyen 113 Afgan göçmen yakalandı

20.07.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 Afgan göçmen, toplu olarak yürürken yakalandı.

Arazide topluca ilerleyen 113 Afgan göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komando Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti.

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Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

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DHA

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Van
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