Arctic Monkeys konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys kimdir, grup üyeleri kimler?

Dünyaca ünlü müzik grubu Arctic Monkeys konser turnesini açıkladı. Sevilen grup Türkiye'de de yakın zamanda konser verecek. Bilet fiyatları ve konser tarihi hayranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Arctic Monkeys konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruya göre Arctic Monkeys konseri yapılacak. Arctic Monkeys, 2019 yılında sona eren 'Tranquility Base Hotel + Casino Tour'un ardından yeni albümleriyle birlikte 2022’de geri dönüyor. Arctic Monkeys turne programına göre grup Ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da konser verecek.

ARCTIC MONKEYS KONSERİ BİLET FİYATI NE KADAR?

Arctic Monkeys, PSM Loves Summer kapsamında 9-10 Ağustos tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndE olacak. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) tarafından yapılan açıklamaya göre Arctic Monkeys konser biletleri 24 Kasım’da satışa çıkacak.

Arctic Monkeys grubu konser biletleri ise Passolig üzerinden satılacak. Bilet fiyatları belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Grup, 2006 senesinde Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2007 yılında Favourite Worst Nightmare, 2009 yılında Humbug, 2011'de Suck It and See. 2013'te ise AM adlı albümlerini hazırlamışlardır. Son olarak ise 2018'de Tranquility Base Hotel & Casino albümünü hazırlamışlardır.

ARCTIC MONKEYS ÜYELERİ KİMLER?

Alex Turner

Jamie Cook

Matt Helders

Nick O'Malley