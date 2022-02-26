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Arda Kural'dan şaşırtan 'çocuk' itirafı! "Bana çocuğu göstermedi"

26.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla gündeme gelmiş ve oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilmişti. Eski aşkı Yıldız Asyalı ile yıllar sonra bir araya gelen Kural hakkında az bilinen bir gerçek ortaya çıktı. Kural'ın 'çocuk' itirafı duyanları şaşırttı.

Arda Kural'dan şaşırtan 'çocuk' itirafı! "Bana çocuğu göstermedi"

Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı psikolojik rahatsızlıklarla gündeme gelen Arda Kural, verdiği kilolar ile şaşırtmış ve hayranlarını sevindirmişti. Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Kural, seneler önce aynı dizide rol aldığı rol arkadaşı Yıldız Asyalı'ya olan aşkını da dile getirmişti.

'ÇOCUK' İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Son olarak 'Nefrin' isminde bir korku filminde rol almış olan Arda Kural hakkında az bilinen bir gerçek ortaya çıktı. Kural'ın seneler önce katıldığı bir canlı yayında 12 yıl önce evlendiği kişinin 7 yaşında kızı olduğunu belirtmesi ve 'Anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi. Çok istedim görmeyi ama göstermedi' demesi dikkat çekti.

"BABALIK ETMEK İSTEDİM"

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Ekranlarda yer aldığı dönemde 'Yerli Leonardo Di Caprio' olarak anılan Arda Kural,
23 yaşında başından bir evlilik geçtiğini ifade etmiş ve sevenlerini şaşırtmıştı. Kural sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Evlendiğim kişinin 7 yaşında bir kızı vardı. Ona babalık etmek istedim. Daha sonra anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi." şeklinde konuştu.

YILDIZ ASYALI İLE YILLAR SONRA BULUŞTU

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41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Yıldız Asyalı'ya olan aşkını itiraf etmiş ve sonrasında Asyalı'nın sahne aldığı mekana konuk olarak gitmişti.

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya gelmiş olan Arda Kural, Yalova doğumludur ve 41 yaşındadır. Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de VJ'lik yapmıştır.

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İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

ARDA KURAL NEDEN RAHATSIZLANMIŞTI?

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olan isim oyunculuğu bıraktığını söylemiş fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek sonrasında kararından vazgeçmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Yıldız Asyalı
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