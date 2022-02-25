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Arda Kural Yıldız Asyalı'yı dinlemeye gitti! Tam 24 yıl sonra...

25.02.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Kural ve Yıldız Asyalı'nın karşılıklı aşk itirafları gündeme bomba gibi düştü. Arda Kural, eski aşkı Yıldız Asyalı için "Onu çok seviyorum, ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim" sözleriyle gündem olurken Asyalı, birbirlerine yoğun duygular hissettikleri için arkadaş kalamadıklarını anlattı. Arda Kural bu açıklamalardan sonra Yıldız Asyalı'yı dinlemeye gitti.

Arda Kural Yıldız Asyalı'yı dinlemeye gitti! Tam 24 yıl sonra...

Arda Kural yıldız Asyalı'ya aşkını yıllar sonra anlattı. Kural, ilk aşkı ile ilgili; "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim" itirafında bulundu.

Bu itirafı duyan Yıldız Asyalı ise "Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı. Eğer ki ikimizin arasında yoğun hisler olmasaydı biz arkadaş olurduk. Benim için çok ayrı bir yerde. Arada yoğun duygular olduğu için arkadaş kalamadık. Benim hayatımda ciddi bir şey yok, Arda'nın da yok. Sizce bizim neden bir başkasıyla ilişkimiz yürümüyor? Çünkü hiçbir şey onun önüne geçemiyor" yorumuyla gündeme bomba gibi düştü.

1998’de tutkulu bir aşk yaşayan Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını okudu.

mlml

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Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Yıldız Asyalı
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