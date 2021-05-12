Arda Turan: 28 defa Aşk-ı Memnu izlemektense bisiklet sporu izlerim

Aslıhan Doğan, son zamanlarda söylediği şeylerle gündeme gelmeye devam ederken, takipçilerinden en çok eşi Arda Turan’la ilgili sorular geldiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Aslıhan Doğan Turan, kanalın ikinci videosunu Arda Turan ile çekti.

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİ KULLANIYORSUN"

Aslıhan Doğan Turan, yeni açtığı Youtube kanalında ikinci videosunu eşi Arda Turan ile çekti. Arda Turan’ın eşi Aslıhan’a “Ünlü olmak için beni kullanıyorsun.” Diyerek takılması ise dikkat çekti.

Galatasaray – Denizlispor maçı sonrası evde beraber çektikleri videoda, çift takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Aslıhan Doğan Turan’ın bir takipçisinden gelen “Nasıl tanıştınız?” sorusuna Arda Turan, “İlk parladığım dönemler, kendi arkadaş grubumuzda şakalaşıyorduk. Aslıhan diye bir kız var, çok güzel diye kendi aramızda konuşuyorduk. Ben de merak ettim ve sonra tanıştık. İlk beraber oturduğumuzda çok güzel bir sohbetimiz olmuştu.” Diye cevap verdi.

2005 yılında tanışan çiftin 10 seneye yakın arkadaş olarak sürdürdükleri ilişkileri daha sonra bir aşk ilişkisine döndü ve çift 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.