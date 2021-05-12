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Arda Turan: 28 defa Aşk-ı Memnu izlemektense bisiklet sporu izlerim

12.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde kendi ismiyle bir Youtube kanalı açtı. Makyajdan spora, beslenmeden modaya kadar birçok içerik yayınlayacağını söyleyen Turan, kanalı için yayınladığı ilk videoda takipçilerine teşekkür etmişti. Aslıhan Doğan Turan’ın ikinci videosu ise ünlü futbolcu Arda Turan’la oldu.

Arda Turan: 28 defa Aşk-ı Memnu izlemektense bisiklet sporu izlerim

Aslıhan Doğan, son zamanlarda söylediği şeylerle gündeme gelmeye devam ederken, takipçilerinden en çok eşi Arda Turan’la ilgili sorular geldiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Aslıhan Doğan Turan, kanalın ikinci videosunu Arda Turan ile çekti.

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİ KULLANIYORSUN"
Aslıhan Doğan Turan, yeni açtığı Youtube kanalında ikinci videosunu eşi Arda Turan ile çekti. Arda Turan’ın eşi Aslıhan’a “Ünlü olmak için beni kullanıyorsun.” Diyerek takılması ise dikkat çekti.

Galatasaray – Denizlispor maçı sonrası evde beraber çektikleri videoda, çift takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Aslıhan Doğan Turan’ın bir takipçisinden gelen “Nasıl tanıştınız?” sorusuna Arda Turan, “İlk parladığım dönemler, kendi arkadaş grubumuzda şakalaşıyorduk. Aslıhan diye bir kız var, çok güzel diye kendi aramızda konuşuyorduk. Ben de merak ettim ve sonra tanıştık. İlk beraber oturduğumuzda çok güzel bir sohbetimiz olmuştu.” Diye cevap verdi.

2005 yılında tanışan çiftin 10 seneye yakın arkadaş olarak sürdürdükleri ilişkileri daha sonra bir aşk ilişkisine döndü ve çift 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

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"BİSİKLET SPORUNU TERCİH EDERİM"
Takipçilerinden gelen “Bugün tekrar bir şansın olsa futbolcu mu olmak isterdin?” sorusu üzerine ise Turan; “Tabi ki futbolcu olmak isterdim. Aşığım ben futbola. Sabaha kadar ayak tenisi oynarım, boşta kaldığımda halı sahaya giderim. Sadece futbolu değil, her sporu severim.” Dedi.

Aslıhan Doğan Turan’ın, eşiyle saatlerce televizyonda beraber bisiklet yarışı izledikleri günleri hatırlatmasının ardından ise Turan, “28 defa Aşk-ı Memnu izlemek yerine bisiklet sporunu izlerim.” Dedi.

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Yayının sonlarına doğru çifte oğulları Hamza Turan da eşlik etti. "Aslıhan'la kocacım özel programına Hamza uyandığı için son veriyoruz." diyerek yayını kapatan Arda Turan, daha sonra oğlu Hamza'yla İngilizce konuştu.

Aslıhan Doğan Turan, kendisinin oğluyla Türkçe konuştuğunu, eşi Arda Turan'ın ise İngilizce konuştuğunu söyledi.

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