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Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Bursaspor eski teknik direktörü Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın “FETÖ terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, Futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek. Belözoğlu, Turan, Buruk ve Korkmaz hakkındaki soruşturma dosyaları ayrı ayrı yürütülüyor.

Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.

Başakşehirli futbolcu Arda’nın, şarkıcı Berkay’la yaşadığı kavgadan dolayı 12.5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de 2.5 milyon lira ceza kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan FETÖ Emre Belözoğlu Okan Buruk bülent korkmaz

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Nede olsa Gs li fetöcülük çıkabilir
ACUNUDA İSTERİZ.YOK ÖYLE YAĞMA.YEDİYSEN BİR HALT HESABINI VERECEKSİN.
Buyuyen tr ucin eveetttt
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