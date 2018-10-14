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Arda Turan-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Arda Turan - Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, "Berkay'ın korumalarına 'Silahımı getirin' talimatı verdiğini iddia etti.

Arda Turan-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

TRT Haber'in haberine göre, Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi:

"Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."

"BERKAY KORUMALARINDAN SİLAHINI İSTEDİ"
Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti. Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

"Sözlü taciz" iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti. Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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