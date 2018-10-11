Arda Turan'dan bir skandal daha! Ünlü modele...

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz eden Arda Turan sonrasında ise Berkay'ı darp etmişti! Magazin gündemi bu skandalla çalkalanırken aynı geceden başka bir olay daha ortaya çıktı.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın klibinde oynayan ve dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'e benzerliğiyle dikkat çeken model Gizem Barlak, Arda Turan'ın Berkay Şahin'le kavgasında aynı mekanda olduğunu hatta futbolcunun kendisine de saygısızlık yaptığı söyledi.

"HANIMEFENDİYİ EĞLENDİRİN, BENDEN"

Yaşanan tartışma sonrasında konu hakkında tweet atan model, "Kavgada hemen sonra Arda Turan'ın yanına gidip konuşmaya çalıştım. 'Bak biz de burada eğleniyoruz ve bizim eğlencemizi bölüyorsun' dedim. O da garsonlara bağırarak 'hanımefendiyi yarın eğlendirin, benden' dedi" şeklinde konuştu.

