'Arda Turan'ın sözü aklıma şu ünlü karikatürü getirdi'

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesindeki o kısım...
ARDA’NIN SÖZÜ AKLIMA ŞU ÜNLÜ KARİKATÜRÜ GETİRDİ
İslam’ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur
ASLIHAN Doğan ile üç yıldır birlikte olan Arda Turan, muhabirlerin, “Düğün ne zaman?” sorusuna şöyle yanıt vermiş:
“Afrin Harekâtı varken olmaz”.
Bu yaklaşım, bana Yiğit Özgür’ün o meşhuuuur “Millet aç, aç” karikatürünü hatırlattı.
Aslıhan kardeş!
Galiba Arda’nın düğüne pek gönlü yok.
Haberin olsun.
(Bir dost)
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