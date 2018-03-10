MAGAZİN

'Arda Turan'ın sözü aklıma şu ünlü karikatürü getirdi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan: Arda Turan, muhabirlerin “Düğün ne zaman?” sorusuna şöyle yanıt vermiş:"Afrin Harekâtı varken olmaz”Bu yaklaşım, bana Yiğit Özgür’ün o meşhuuuur “Millet aç, aç” karikatürünü hatırlattı. Aslıhan kardeş! Galiba Arda’nın düğüne pek gönlü yok.Haberin olsun

'Arda Turan'ın sözü aklıma şu ünlü karikatürü getirdi'

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesindeki o kısım...

ARDA’NIN SÖZÜ AKLIMA ŞU ÜNLÜ KARİKATÜRÜ GETİRDİ

5aa304a367b0a9137c080f07

İslam’ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur

ASLIHAN Doğan ile üç yıldır birlikte olan Arda Turan, muhabirlerin, “Düğün ne zaman?” sorusuna şöyle yanıt vermiş:

“Afrin Harekâtı varken olmaz”.

Bu yaklaşım, bana Yiğit Özgür’ün o meşhuuuur “Millet aç, aç” karikatürünü hatırlattı.

Aslıhan kardeş!

Galiba Arda’nın düğüne pek gönlü yok.

Haberin olsun.

(Bir dost)

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...

SON 24 SAATE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan arda turan

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jennifer Lawrence: Cinsel ilişki öncesi sevgililerimden test isterim

Jennifer Lawrence: Cinsel ilişki öncesi sevgililerimden test isterim

Sharon Stone'dan 60 yaş pozu

Sharon Stone'dan 60 yaş pozu

Seren ile Demet arasında sular durulmuyor

Seren ile Demet arasında sular durulmuyor

Bizimkiler dizisinin oyuncularına ne oldu?

Bizimkiler dizisinin oyuncularına ne oldu?

Aman Hande Erçel görmesin! Murat Dalkılıç çapkınlıkta

Aman Hande Erçel görmesin! Murat Dalkılıç çapkınlıkta

Alişan'ın yalanladığı röportajların ses kayıtları ortaya çıktı

Alişan'ın yalanladığı röportajların ses kayıtları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.