'Arda Turan'ın sözü aklıma şu ünlü karikatürü getirdi'

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesindeki o kısım...

ARDA’NIN SÖZÜ AKLIMA ŞU ÜNLÜ KARİKATÜRÜ GETİRDİ

İslam’ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur

ASLIHAN Doğan ile üç yıldır birlikte olan Arda Turan, muhabirlerin, “Düğün ne zaman?” sorusuna şöyle yanıt vermiş:

“Afrin Harekâtı varken olmaz”.

Bu yaklaşım, bana Yiğit Özgür’ün o meşhuuuur “Millet aç, aç” karikatürünü hatırlattı.

Aslıhan kardeş!

Galiba Arda’nın düğüne pek gönlü yok.

Haberin olsun.

(Bir dost)

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