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Arda Turan ve Aslıhan Doğan'dan el ele poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

tüm gözler Berkay'ın eşini taciz eden Arda Turan'da... Gündemden düşmeyen Turan geçtiğimiz gün hamile eşi ile 'bir aradayız' mesajı verdi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'dan el ele poz

Geceyi Emniyet’te ifade vererek geçiren Arda Turan ertesi gün 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan’ın doktor kontrolüne gitti. Hastaneden el ele çıkan çift tek kelime etmedi.

Eşi Özlem Ada Şahin’i sözlü taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı şarkıcı Berkay’a kafa atıp burnunu kıran, ardından hastane odasında ateş eden Başakşehirli futbolcu Arda Turan önceki gece Beşiktaş’taki Emniyet Müdürlüğü’nde 3 saat ifade vermişti.

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Arda Turan o gecenin ertesi günü 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan’ın doktor kontrolüne gitti.

Arda Turan'dan yeni açıklamaArda Turan'dan yeni açıklama

AYRI AYRI ARAÇLARLA GELDİLER

Hamza Arda adını verecekleri oğullarının doğumuna az kala yaşanan rezaletle sarsılan Aslıhan Doğan muhabirlerin soruları üzerine “Bir şey demeyeceğim. Arda geliyor, doktora gözükeceğiz” dedi. Çift ayrı ayrı araçlarla geldikleri hastaneden el ele ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan ve Aslıhan Doğan berkay

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