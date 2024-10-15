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Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları Hamza'nın doğum gününü kutladı! Devasa pasta gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 10:33
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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Arda Turan şimdilerde Eyüpspor Teknik Direktörlüğü görevini üstleniyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak oğlu Hamza için düzenlediği doğum günü partisi ile dikkat çekti. Hamza Arda Turan'ın devasa pastası gündem oldu.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları Hamza'nın doğum gününü kutladı! Devasa pasta gündem oldu

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri yedi yıldır devam eden ünlü çift zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak büyük oğulları Hamza Arda'nın doğum gününü kutlayan ünlü çift bu mutlu günlerini büyük bir organizasyonla kutlamayı tercih etti.

hamza arda

Aslıhan Doğan oğlu Hamza için futbol temalı ve ışıklı büyük bir pasta yaptırdı. Hamza Arda Turan'ın devasa pastası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

arda turan 1

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Büyüklüğü ile dikkat çeken pasta için sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika olmuş' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'gereksiz', 'abartılı' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.

HAMZA ARDA 2

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan aslıhan doğan
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