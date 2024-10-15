Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları Hamza'nın doğum gününü kutladı! Devasa pasta gündem oldu

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri yedi yıldır devam eden ünlü çift zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak büyük oğulları Hamza Arda'nın doğum gününü kutlayan ünlü çift bu mutlu günlerini büyük bir organizasyonla kutlamayı tercih etti.

Aslıhan Doğan oğlu Hamza için futbol temalı ve ışıklı büyük bir pasta yaptırdı. Hamza Arda Turan'ın devasa pastası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Büyüklüğü ile dikkat çeken pasta için sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika olmuş' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'gereksiz', 'abartılı' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.