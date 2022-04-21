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Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'in tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"

21.04.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda Arda'nın Mutfağı programıyla bilinen ünlü şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'in paylaşımı ortalığı karıştırdı. Tatil paylaşımı yapan Elbirlier'in paylaştığı fotoğrafa gelen tepki dolu yorumlar ise ünlü ismi kızdırdı.

Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'in tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"

Şef Arda Türkmen ile 2021 yılının Eylül ayında hayatını birleştiren fenomen Melodi Elbirliler, Hawai adasında tatile çıktı. Ünlü ismin paylaştığı fotoğrafa takipçilerden 'Ramazan tepkisi' geldi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA TEPKİ GELDİ!

Melodi Elbirliler'in Hawaii tatilinden paylaştığı fotoğrafların altına bir takipçi “Ramazan’da utanmıyor musun?” şeklinde yorum yapınca, ünlü isim küplere bindi.

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"İNSAN BEDENİNİN UTANILACAK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Verilen tepkiye oldukça kızan Melodi Elbirliler ise yapılan yoruma “Hayır, Ramazan’da da normal zamanda da utanmıyorum. İnsan bedeninin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 2022’ye gelsenize, burası çok güzel” şeklinde yanıt verdi.

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Zayıf stiliyle dikkat çeken isim, geçtiğimiz günlerde tek başına tatil yapması hakkında sorulan "Aklınız eşinizde kalmıyor mu, acaba kiminledir gibi?" sorusuna "“Yooo kalmıyor. Hem de hiç. Formül çok basit, aklınızı arkada bırakmayacak bir eş seçerseniz kalmaz.” yanıtını vermişti.

İşte Elbirliler'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Melodi Elbirliler Ramazan
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