Ariel Winter Coachella festivaline iç çamaşırıyla geldi

California'da düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği festival Coachella'nın ünlü konuklarından biri de Ariel Winter'dı.

Modern Family dizisinin yıldızı Ariel, festivale sevgilisi Levi Meaden ile birlikte katıldı.

ABD'li oyuncu, festival için seçtiği kombinle yine gündem olmayı başardı.

Tercih ettiği cesur kıyafetlerle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Winter, bu kez de dantelli transparan bir büstiyer, mini kot şort ve büstiyeriyle uyumlu beyaz botlar tercih etmişti.

20 yaşndaki oyuncu, sevgilisi Levi ile 2016 yılının kasım ayından beri birlikte.

Winter, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerine odaklanmak için eğitimine ara vereceğini açıklamıştı.

Ariel Winter, Kasım 2017'de Us Weekly dergisine verdiği röportajda, samimi itiraflarda bulunmuştu.

Ariel, "İnsanların canımın istediği gibi giyindiğim için benden bu kadar nefret etmelerini aklım almıyor" demişti.

Ariel sözlerine, "Kötü ve kaba yorumlar yazmak çok kolay. Ama ben pozitif şeyler düşününce daha mutlu oluyorum" diyerek devam etmişti.