Ariel Winter'dan flaş karar!

20 yaşındaki oyuncu, haberi Instagram 'dan duyurdu.

Sevilen dizi Modern Family'nin yıldızı Winter, "Tüm sosyal medya hesaplarımı silme sürecindeyim" notunu paylaştı.

Dün öğle saatlerinde Instagram hikayesinden hayranlarına duyuru yapan Winter, Twitter hesabını bu açıklamadan hemen sonra kapattı.

Güzel yıldızın Instagram hesabına ise hala ulaşılabiliyor.

Winter'ı Instagram'da 3.9 milyon kişi takip ediyordu.

Ariel Winter, 30 yaşındaki sevgilisi Levi Meaden ile 2016 yılının kasım ayından beri birlikte.

Çift, aralarındaki yaş farkı yüzünden bir hayli eleştirilmişti, ancak eleştirilere kulaklarını tıkadılar ve aşklarını doludüzgin yaşamaya devam ediyorlar.

Winter, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerine odaklanmak için eğitimine ara vereceğini açıklamıştı.

Ariel Winter, Kasım 2017'de Us Weekly dergisine verdiği röportajda, samimi itiraflarda bulunmuştı.

Ariel, "İnsanların canımın istediği gibi giyindiğim için benden bu kadar nefret etmelerini aklım almıyor" demişti.

