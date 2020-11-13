Ariel Winter'ın rahatlığı şaşırttı! Şekilden şekle girdi

Rol aldığı Modern Family adlı diziyle genç yaşta adını duyuran Ariel Winter önceki gün Burbank, California'da otomobilini şarj ettirirken objektiflere takıldı.

Winter, bu sırada şoför koltuğunda rahat bir şekilde oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını ön cama doğru uzatan Winter, bir yandan da cep telefonuyla ilgilendi. Witer aracının içinde şekilden şekle girdi. O anlar kameralar tarafından da yakalandı.

Winter, hibrit otomobili şarj olduktan sonra da yoluna devam etti.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU

Modern Family oyuncularından Ariel Winter, son derece iri olan göğüslerini iki beden küçülttüğünü itiraf etti. Winter, Glamour dergisinin internet sitesine verdiği röportajda bunu sağlık sebepleri yüzünden yaptığını da anlatmıştı.



Ariel Winter, 15 yaşındayken göğüslerinin iriliğinin 100 santimetreyi geçtiğini belirterek bu yüzden sırt ve boyun ağrıları çektiğini dile getirmişti.

