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Ariel Winter tanga bikinisiyle pozunu paylaştı!

06.08.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ariel Winter son paylaşımıyla gündem oldu. Ariel Winter tanga bikinisiyle ayna karşısına geçip boy gösterdi.

Ariel Winter tanga bikinisiyle pozunu paylaştı!

Rol aldığı 'Modern Family' dizisiyle adını duyuran oyuncu Ariel Winter son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ayna karşısında bikinisiyle poz veren Ariel Winter daha sonra ise bikinisinin arkasını da gösterdi. Tanga bikini altıyla çekilen pozlarını paylaşan Winter'ın verdiği kilolar da gözden kaçmadı.

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AMELİYAT OLMUŞTU

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, göğüslerini iki beden küçülttürdüğünü itiraf etmişti. Winter, sağlık sebepleri yüzünden ameliyat olduğunu söylemişti.

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Winter, 15 yaşındayken göğüslerinin büyüklüğü 100 santimetreyi geçtiğini belirterek bu yüzden sırt ve boyun ağrısı çektiğini dile getirmişti. Oyuncu, aynı zamanda göğüslerinin rol aldığı dizideki karaktere de uymadığını söyleyerek, "Dizide göğüslerimin iriliğini gizlemek için çok çalışıyorlardı. Büyük kazaklar falan giyiyordum bunu gizlemek için" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
bikini
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