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Uzmanlar sık sık uyarıyordu! AFAD deprem beklenen o il için harekete geçti: Çadırlar gönderildi, Konteyner kentler oluşturuldu

29.04.2024 10:14
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Türkiye'nin birinci dereceden deprem kuşağı bölgesinde olan Hakkari için yetkililer harekete geçti. AFAD, olası deprem için şehirde konteyner alanları oluşturdu. Ayrıca polis ve jandarmaya da deprem eğitimleri verildi.

Uzmanlar sık sık uyarıyordu! AFAD deprem beklenen o il için harekete geçti: Çadırlar gönderildi, Konteyner kentler oluşturuldu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı. Planlama kapsamında Hakkari kent merkezine ve Yüksekova ilçesine 1000'er, Şemdinli'ye 500 konteyner ile kent geneli için 10 bin çadır gönderilecek. Bu kapsamda gönderilen 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde belirlenen alana yerleştirildi. Hakkari'nin birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunduğu belirten Vali Ali Çelik, "Deprem uzmanları önlem alınması için sık sık uyarılarda bulunuyor. AFAD koordinasyonunda Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde 3 ayrı konteyner alanı oluşturuldu. Ayrıca olası deprem için polis ve jandarmadan oluşan 650 güvenlik görevlisine de deprem eğitimi verildi" dedi.

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ÇADIR VE KONTEYNER GÖNDERİLDİ

Yetkililerin ve deprem uzmanlarının uyarılarının ardından binalarda yapılan dayanım incelemelerinde Hakkari ve Yüksekova'da bazı kamu ve okul binaları boşaltılırken, AFAD da olası deprem için kent genelinde hazırlıklara başladı. Hakkari Valiliği, birinci derece deprem kuşağında yer almaları nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de konteyner alanları belirleyip, şu ana kadar polis ve jandarmadan oluşan 650 kişiye de arama kurtarma eğitimi verdi.

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AFAD'ın hazırlıkları kapsamında da 2 bin 800 çadır, Hakkari kent merkezi ile Yüksekova'daki depolara bırakılırken, TIR'larla getirilen ilk 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde vinçlerle belirlenen alana bırakıldı.

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56 ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Hakkari Valisi Ali Çelik, olası deprem için yapılan hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Vali Çelik, ülkenin deprem fayları üzerinde yer aldığını belirterek, "Deprem, ülkemizin en büyük gerçeğidir. Deprem uzmanlarının Hakkari için yaptığı uyarıları dikkate alıp, tedbirlerimizi alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde AFAD koordinasyonunda, Hakkari'de olası bir depremde yapılacak konulara ilişkin bir çalışma yürütüyoruz.

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Sayın bakanımızın talimatları ile AFAD bu işi koordine ediyor. Bunun iki temel aşaması var. Birinci aşaması, olası bir deprem meydana geldikten sonraki anlık olarak arama kurtarma faaliyetlerinin yoğun ve hızlı bir şekilde ilimizin coğrafi konumu da göz önünde bulundurarak, yereldeki imkan ve kabiliyetleri geliştirmek. Bunun için de şu ana kadar 56 ekibin oluşturması planlandı. Bunlar, jandarma, polis ve öğretmenlerden oluşuyor. AFAD koordinesindeki eğitimlerimiz devam ediyor. 350 jandarma, 300 polisimizin eğitimi tamamlandı" diye konuştu.

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'ÇADIR SAYISINI KENT GENELİ İÇİN 10 BİNE TAMAMLAYACAĞIZ'

Olası depreme karşı belirlenen alanlara konteynerle çadır depolandığını da kaydeden Vali Çelik, "Bunun için planlamalar yapıldı. Hakkari merkezde Otluca bölgesi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde de konteyner alanları planlandı.

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Hakkari merkez ve Yüksekova'da 1000'er, Şemdinli ilçesinde ise 500 konteyner alanı belirlendi. Şemdinli için planlanan konteynerlerden 200'ü geldi. Diğer konteynerler de gelmeye devam edecek. Çukurca ve Derecik ilçelerimizde konteyner ve çadır kent alanları oluşturulacak. Ayrıca Yüksekova'ya 2 bin, Hakkari merkeze 800 deprem çadırı da geldi. Çadır sayısını kent geneli için 10 bine tamamlayacağız. Bizim açımızdan önemli.

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Çünkü coğrafi olarak en uç noktada olduğumuz için, barınma alanlarının şimdiden hazırlanması, olası bir depremde imkan ve kabiliyet sağlayacak. Çadır stokları devam ediyor. Temennimiz o ki kullanma gereğinde duymayalım. Hakkari merkez başta olmak üzere Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerimizde lojistik depolar kurulacak. Bu konuda her talebimize AFAD üzerinden destek verdiği için İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hakkari afad
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