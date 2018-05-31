Arif Sağ ve ekibi MESAM'a geri döndü

Dün Haysiyet Kurulu'na sevk edilen Arif Sağ ve ekibinden 30 kişi üyelikten ihraç edilmişti. Kayyum yönetiminin son dakika kararıyla da 109 üyenin MESAM üyeliği bir alt kademeye indirilerek oy vermeleri engellenmişti.

ARİF SAĞ'IN B PLANI

Bugün kurulacak Divan Kurulu'nun kararına göre Arif Sağ ve ekibinin seçme seçilme hakkının durumu netleşecek. İhraç edilen 30 üye ile üyelikleri alt kademeye indirilen 109 üyenin ise Divan'da oy kullanma hakkı bulunmuyor.

Arif Sağ ve ekibinin Divan adayları Sümer Ezgü ile Feridun Düzağaç, divan kuruluna seçildi.

Divan Kurulu'nda Arif Sağ ve ekibine seçme seçilme hakkı tanınmazsa, Sağ'ın B planını devreye sokarak desteklediği isimleri açıklaması bekleniyor.

Arif Sağ ve ekibi seçme seçilme haklarını alabilmek için Divan kurulunda yapılacak oylamaya göre genel kurula katılabilecek. Seçim öncesi yapılan son dakika operasyonu ile 109 üyenin MESAM üyeliği değiştirilerek bir alt kademeye indirildi. Birazdan yapılacak Divan Kurulunda ihraç edilen 30 üye ile birlikte 109 üye daha oy kullanamayacak. Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulunun Divan adayı Sümer Ezgü ve ve Feridun Düzağaç olacak.

ARİF SAĞ VE EKİBİ TEKRAR MESAM ÜYESİ OLDU

Divan Kurulu’ndan çıkacak sonuca göre Arif Sağ B planını uygulayacak ve desteklediği isimleri açıklayacak.

Arif Sağ ve ekibi tekrar MESAM üyesi oldu. Genel kurulda seçme ve seçilme haklarını Divan oylamasıyla geri kazandılar. Şimdi Genel kurul salonuna giriyorlar.

Oyların yüzde 62'si ile yeniden aday olma haklarını kazandılar.

