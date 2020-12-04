Arif Verimli'den aşı tepkisi! 'Ağır cahildir'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli koronavirüs aşısına tepki gösterenlere sert çıktı. Son olarak Yıldız Tilbe ve Aleyna Tilki aşıya güvenmediklerini ve aşı olmayacaklarını söylemişti.

Bu açıklamalar gündemdeyken Verimli bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı: "Aşıların insan DNA'sını değiştireceğini, kısırlık yapacağını, beyni uzaktan kumanda edeceğini düşünen herkes istisnasız herkes ağır cahildir... Hasta demem ben. Hasta tedavi etmek kolay benim için n'olacak... Cahili düzeltmek ömür boyu..."

Arif Verimli'nin bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

