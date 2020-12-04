MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arif Verimli'den aşı tepkisi! 'Ağır cahildir'

Arif Verimli'den aşı tepkisi! 'Ağır cahildir'

04.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arif Verimli'den aşı tepkisi! 'Ağır cahildir'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli, açıklamalarıyla zaman zaman gündem geliyor. Verimli aşıyla ilgili olumsuz açıklama yapanlara tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli koronavirüs aşısına tepki gösterenlere sert çıktı. Son olarak Yıldız Tilbe ve Aleyna Tilki aşıya güvenmediklerini ve aşı olmayacaklarını söylemişti.

Aleyna Tilki'den şoke eden aşı açıklaması! 'Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım'Aleyna Tilki'den şoke eden aşı açıklaması! 'Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım'

Bu açıklamalar gündemdeyken Verimli bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı: "Aşıların insan DNA'sını değiştireceğini, kısırlık yapacağını, beyni uzaktan kumanda edeceğini düşünen herkes istisnasız herkes ağır cahildir... Hasta demem ben. Hasta tedavi etmek kolay benim için n'olacak... Cahili düzeltmek ömür boyu..."

Ekran Alıntısı

Arif Verimli'nin bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor... Bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor...
Herkes onu merak ediyor! Sosyal medyaya damga vurduHerkes onu merak ediyor! Sosyal medyaya damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
önce canlı yayında siz olun... size 10 günde birşey olmazsa bende olurum.

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Diğer Haberler

Hazar Ergüçlü'den 'Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?' sorusuna cevap

Hazar Ergüçlü'den 'Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?' sorusuna cevap

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu! Beğeni yağdı

Kızını paylaştı olay oldu! 'Babasını ne kadar sevmişsiniz'

Seren Serengil'in bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor...

Bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor...

Cemal Can Canseven: Aleyna Tilki ile dans kursuna gidiyoruz

Birlikte dans kursuna gidiyorlar!

Sihirli Annem'in eski oyuncuları ortak mesaj yayınlamıştı! Nergis Kumbasar'dan cevap gecikmedi

'Vefa ve etik kavramları yok olmuş' demişlerdi! Cevap gecikmedi...

Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları olay oldu! 'Seks yapmadık'

Pozları olay oldu! 'Seks yapmadık'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.