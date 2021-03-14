MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arif Verimli'den Hülya Avşar'a sapyoseksüel göndermesi

Arif Verimli'den Hülya Avşar'a sapyoseksüel göndermesi

14.03.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arif Verimli'den Hülya Avşar'a sapyoseksüel göndermesi

Hülya Avşar, hayatında kimse olmadığını açıklayıp 'Sapyoseksüelim' dedi. Müge Anlı'nın programıyla tanınan Arif Verimli'den olay bir gönderme geldi.

Masumiyet dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar açıklamasıyla olay oldu. Avşar "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" dedi.

Sapyoseksüelim olduğunu açıklayan Avşar'a kısa süre önce Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'den bomba bir gönderme geldi.

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladıHülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Psikiyatrist Verimli açıklamasında "Sapyoseksüel kadınlar kusura bakmasın ama o erkekler zaten zamanında doğru kadını bulmuşlardır. Çünkü zeka büyük bir güçtür" dedi.

Ekran Alıntısı

Verimli'nin bu paylaşımına beğeni yağdı. Arif Verimli bazı takipçilerinin yorumlarına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Dekolteli pozları sildi! İşte sebebiDekolteli pozları sildi! İşte sebebi
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, 4 gün etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, 4 gün etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Diğer Haberler

Hanife Gürdal kocasıyla barışınca dekolteli pozları sildi

Dekolteli pozları sildi! İşte sebebi

Heidi Klum'dan olay pozla hafta sonu tavsiyesi

Tangalı pozuyla verdiği tavsiye olay oldu

Eda Taşpınar'ın keyfi yerinde! Pozlarına beğeni yağdı

Keyfi yerinde! Pozlarına beğeni yağdı

Megan Barton Hanson elbisesini her açıdan göstermek istedi

Elbisesini her açıdan göstermek istedi! Önü de olay

Nihal Yalçın'dan 'sanal cinsel ilişki' pozu!

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Mine Tugay sırt dekoltesiyle beğeni topladı

Sırt dekolteli poz! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.