Arızalı zıt anlamlısı nedir? Arızalı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Genel olarak toplumlar birbirleri ile iletişim içinde olmuşlardır. Toplumlar var olan çeşitli özelliklerini birbirlerine aktarabilirler. Bir toplumun kültürü, dili ya da dini bir başka topluma örnek olabilir. Özellikle dil açısından toplumlar arası geçişler tarih boyunca görülmüştür. Türkçe farklı dillerle iletişim içinde olmuştur. Dilimize farklı dillerden geçen kelime sayısı oldukça fazladır. Genel olarak yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlılarından yararlanılır. Bu anlamda kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlısını bilmek anlatım zenginliği oluşturacaktır. Türkçede zıt anlamlı sözcükler oldukça yoğun olarak kullanılır. Bunun yanında zıt anlamlısı olmayan kelimeler de bulunmaktadır.

Arızalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Arızalı sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Arızalı kelimesine cümle içinde yaygın olarak yer verilir. Arızalı sözcüğü dilimize farklı bir dilden transfer olmuştur. Arızalı kelimesi Arapça kökenli olup “arız olan şey, sakatlık, beklenmedik engel” anlamına göre gelmektedir. Arızalı kelimesi TDK’ye göre şu anlama gelmektedir:

Arızası olan, bozuk, sakat, işlemez

Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin karşıt anlamlarını sağlamaktadır. Zıt anlamlı sözcükler, kelimenin olumsuzu ile karıştırılmamalıdır. Dilimizde yer alan bazı sözcüklerin zıt anlamlısı birden fazla olurken bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz. Arızalı zıt anlamlısı bulunmayan bir sözcüktür. Arızalı kelimesinin zıt anlamı olan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Arızalı kelimesinin tam karşıtı bir anlam sağlayan bir sözcük bulunmazken kelimenin olumsuzu cümle içinde kullanılabilir.

Arızalının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız sözcüklerin zıt anlamlısını kullanarak daha net bir anlatım sağlayabiliriz. Bir kelimenin zıt anlamlısı birden fazla olabilir. Bununla birlikte zıt anlamı olmayan kelimeler de vardır. Arızalı sözcüğü zıt anlamlısı bulunmayan bir kelimedir.Arızalı sözcüğü herhangi bir eşyanın bozuk olması, çalışmaması anlamına gelmektedir. Arızalı sözcüğünün zıt anlamlısı bulunmadığı için kelimenin olumsuzu ile cümle kurulabilir. Arızalı sözcüğünün zıttı olmadığı için kurulabilecek herhangi bir örnek cümle bulunmamaktadır.