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Bol zıt anlamlısı nedir? Bol kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

06.03.2023 05:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı kelimeler sayesinde kurulan cümlelerin anlamı daha çok artıyor. Türkçe dünya dilleriyle karşılaştırıldığında kelime dağarcığındaki zenginlikle dikkat çekiyor. Türkçede cümlelerin içerisinde bazı kelimelerin kendisi bazılarınınsa zıt anlamlıları kullanılıyor. Bol kelimesinin zıt anlamlıları da kendisi gibi çok sık cümlelerde geçiyor. Cümlelerin hem akıcılığı ve doğruluğu açısından bolun zıt anlamlılarına yer verilebilir. Peki, bol zıt anlamlısı nedir?

Bol zıt anlamlısı nedir? Bol kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Bol kelimesi hem sıfat hem de sesteş ve zıt anlamlılarıyla Türkçeye zenginlik katıyor. Bol kelimesinin kendisinin dışında zıt anlamlıları da sıfattır. Türk Dil Kurumuna göre bol kelimesinin zıt anlamlısı birden çoktur. Bol kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Bol kelimesi Türkçede fazla ve büyük olma durumunu ifade ediyor. Aynı zamanda özel cam içinde likör, maden suyuyla meyve suyu karıştırılıp hazırlanan içki ve şarabı ifade ediyor. Bol kelimesinin hem kendisi hem de karşıt yani zıt anlamlısı cümle içlerinde çok sık kullanılıyor. Beyazın zıt anlamlısı olan sözcükler Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Beyaz zıt anlamlısı nedir? Beyaz zıt anlamlısı nedir?

Bol zıt anlamlısı kelimeler nelerdir?

Sıfat olarak bilinen bol kelimesi, zıt anlam bakımından da zengindir. Bol kelimesinin zıt anlamı sözcükler çok sık cümlelerde karşımıza çıkıyor. Cümlelerde bolun zıt anlamlıları sayesinde anlatılmak istenen tam anlamıyla ifade ediliyor. Bol kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türleri şu şekildedir:

  • Dar
  • Kıt
Gizli zıt anlamlısı nedir? Gizli zıt anlamlısı nedir?

Bolun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dar ve kıt kelimeleri bolun zıt anlamlısı sözcüklerdir ve bu kelimelerle birçok cümle kurulabilir. Bolun zıt anlamlıları ile örnek cümleler şöyle ifade edilebilir;

  • Dar sokaklar olduğu için arabaları koymak çok zor.
  • Kıt kaynak geçinip gidiyoruz.
  • Yağmur açısından bu yılı çok kıt geçiriyoruz.
  • Dar gelirli aileler için yeni kampanya sunulacak.
Geri zıt anlamlısı nedir? Geri zıt anlamlısı nedir?

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