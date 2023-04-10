Bol zıt anlamlısı nedir? Bol kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Bol kelimesi hem sıfat hem de sesteş ve zıt anlamlılarıyla Türkçeye zenginlik katıyor. Bol kelimesinin kendisinin dışında zıt anlamlıları da sıfattır. Türk Dil Kurumuna göre bol kelimesinin zıt anlamlısı birden çoktur. Bol kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Bol kelimesi Türkçede fazla ve büyük olma durumunu ifade ediyor. Aynı zamanda özel cam içinde likör, maden suyuyla meyve suyu karıştırılıp hazırlanan içki ve şarabı ifade ediyor. Bol kelimesinin hem kendisi hem de karşıt yani zıt anlamlısı cümle içlerinde çok sık kullanılıyor. Beyazın zıt anlamlısı olan sözcükler Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Bol zıt anlamlısı kelimeler nelerdir?

Sıfat olarak bilinen bol kelimesi, zıt anlam bakımından da zengindir. Bol kelimesinin zıt anlamı sözcükler çok sık cümlelerde karşımıza çıkıyor. Cümlelerde bolun zıt anlamlıları sayesinde anlatılmak istenen tam anlamıyla ifade ediliyor. Bol kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türleri şu şekildedir:

Dar

Kıt

Bolun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dar ve kıt kelimeleri bolun zıt anlamlısı sözcüklerdir ve bu kelimelerle birçok cümle kurulabilir. Bolun zıt anlamlıları ile örnek cümleler şöyle ifade edilebilir;