Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kira fiyatlarına isyan etti! 'Bu duruma ne zaman el atılacak?'

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile büyük beğeni toplayan Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü isim depremden sonra birçok ilde kira fiyatlarının yükselmesine ''Bu duruma ne zaman el atılacak?' sözleri ile tepki gösterdi.

'İNSANLAR VİCDANSIZ OLMUŞ'

Sevda Dalgıç, "Kiralara ne zaman el atılacak? İnsanlar vicdansız olmuş. Kiralar biraz daha arttı. Zaten bu dönemde geçim zor. Üzerine deprem sonrası kira fiyatlarının artması anlaşılır gibi değil" diyerek isyan etti.

