MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kira fiyatlarına isyan etti! 'Bu duruma ne zaman el atılacak?'

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kira fiyatlarına isyan etti! 'Bu duruma ne zaman el atılacak?'

04.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile hafızalarımıza kazınan Sevda Dalgıç son dönemde artan kira fiyatlarına isyan etti. Ünlü oyuncu 'Bu duruma ne zaman el atılacak?' sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kira fiyatlarına isyan etti! 'Bu duruma ne zaman el atılacak?'

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile büyük beğeni toplayan Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü isim depremden sonra birçok ilde kira fiyatlarının yükselmesine ''Bu duruma ne zaman el atılacak?' sözleri ile tepki gösterdi.

Sevda Dalgıç

'İNSANLAR VİCDANSIZ OLMUŞ'

Sevda Dalgıç, "Kiralara ne zaman el atılacak? İnsanlar vicdansız olmuş. Kiralar biraz daha arttı. Zaten bu dönemde geçim zor. Üzerine deprem sonrası kira fiyatlarının artması anlaşılır gibi değil" diyerek isyan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırları yine zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandıSınırları yine zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandı
Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."
Büyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezasıBüyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezası
Anahtar Kelimeler:
Arka Sıradakiler dizisi Sevda Dalgıç Oyuncu magazin karakteri

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Depremden sağ olarak kurtarılmıştı, günlerdir haber alınamıyordu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Depremden sağ olarak kurtarılmıştı, günlerdir haber alınamıyordu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı

Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu!

Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.