MAGAZİN

Arka Sokaklar 36 haftanın 33'ünde birinci olarak rekor kırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi "Arka Sokaklar", 2017-2018 sezonunda 36 haftanın 33'ünde birinci olarak Türk televizyon tarihine adını yazdırdı.

Arka Sokaklar 36 haftanın 33'ünde birinci olarak rekor kırdı

YapımcıErler Film Türker İnanoğlu'nun hazırladığı, Orhan Oğuz'un yönettiği "Arka Sokaklar" rekordan rekora koşmaya devam ediyor. Hemen her cuma güçlü rakiplerini geride bırakıp "en çok izlenen programlar" listesinde zirveye yerleşen dizi, 2017-2018 sezonunda da iddiasını korudu.

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36 HAFTANIN 33'ÜNDE BİRİNCİ OLDU

"Arka Sokaklar" yayınlandığı 36 haftanın 33'ünde total izleyici bölümünde birinci olarak başarısını tescilledi.

Senaryosunu Yurdakul kardeşlerin yazdığı, geçen yıllara rağmen her hafta milyonları ekrana kilitlemeye devam eden dizi, yayınlandığı süre içinde "İstanbullu Gelin", "Aşk ve Mavi", "Payitaht Abdülhamid" dizileri ile yarışma programı "Survivor"ı geride bıraktı. İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yine Kanal D'de ekrana gelen, bugüne kadar toplam 485 bölüm yayınlanan dizi, yeni sezonda da devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
kanal d Arka Sokaklar türker inanoğlu

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