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Arka Sokaklar 483. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ın hastalığı herkesi yıktı

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 26.05.2018 02:29 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 483. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'da kanser teşhisi konulan Hüsnü Çoban hastalığını herkesten gizlerken, evde ilaçlarının bulunmasıyla gerçek ortaya çıkıyor. Hüsnü'nün hastalığını duyan sevenleri, büyük üzüntü yaşıyor! Arka Sokaklar'ın sezon finali yaklaşırken, dizinin en önemli karakterlerinden olan Hüsnü Çoban hastalığı nasıl yenecek?

Arka Sokaklar 483. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ın hastalığı herkesi yıktı

Arka Sokaklar'ın 1 Haziran Cuma yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, oğlu Tunç'un yaşadığı acıya ortak olmuştur. Selin, Umut Bebek için mücadelesine mahkemede devam etmektedir. Hüsnü'nün hastalığını duyan ailesini büyük üzüntü sarar. Hastanede onu gören Mesut ise ne olduğu konusunda şaşkınlığını gizleyemez ve üzüntüye katılmaktan başka yapacağı yoktur.

Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 1 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar 482. Bölümde Hüsnü'nün ilaçlarını bulan çocuklar hastalığı öğreniyor ve büyük bit yıkım yaşıyorlar! Haydarberk'in oyun diye anlattığı bayılma olayından dolayı şüphelenen Çoban Ailesi olayı çözmek için harekete geçerler. Hüsnü'nün yorgun halini iyiye yormazlar. Sürekli kendilerinden kaçtığını düşünürler. Karar verirler ve Hüsnü'nün odasını kontrol ederler.

Odada Hüsnü'nün kanser ilaçlarını bulurlar. İlaçların ne için olduklarını öğrenmek için de Asiye'den yardım isterler. Asiye, tanıdığı bir doktora telefon açar ve ilaçları isimlerini okur. Öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Çocuklar Asiye'nin yüz ifadelerinden dolayı endişelenirler. Asiye sonunda açıklar ve tiroid kanseri için kullanılan ilaçlar olduğunu söyler. Zeliş, Tekin ve Metin büyük şok yaşarlar. Üzüntüleri ve yaşadıkları acı gözlerinden okunmaktadır. Arka Sokaklar 482. Bölüm Özeti Asım ve adamları tarafından vurulup ağır yaralanan Tunç hemen ameliyata alınıyor! Mesut, çılgına döner ve oğluna bunu yapanlardan intikam almak için hazırlanır. Asımlar, çaldıkları arabayla Adem’i gönderirler. Hakan aracın önünü kesmiştir ki içinden yalnızca Adem çıkar. Asım yine ekibi oyuna getirmiştir. Asım ve Sami, Selin’in evinden içeri girmeyi başarırlar. Ekip içerde güvenlik önlemlerini arttırmıştır. Hande ve Eda da evdedir ve uzun süre çatışırlar. Mesut son kez evine uğrar. Uğur’un vurulduğu yere ve olay yerine üzülerek bakar. Öfkeyle çıkar evden. Dila’nın cenazesini almaya gelen gençlerin evine gider ve Asımların adresini öğrenir. Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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