Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'un oğlu Tunç'a ne oldu?

Arka Sokaklar'ın 11 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 526. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'da ekip, Engin Müdürü aklayacak olan Sait'in peşine düşüyor!

Engin Müdürün gözaltına alınması ekibi öfkelendirir. Bir an önce onu aklayacak Sait'e ulaşmaları gerekmektedir. Bu yüzden onun saklanabileceği tüm yerler mercek altına alınır. Sonunda saklandığı mekan tespit edilir. Ekip ve Engin Müdür operasyona başlarlar. Sait'in etrafını çembere alırlar; fakat, Sait'in yakalanmaya niyeti yoktur. Büyük bir çatışma olur. Bu sırada Engin Müdür, Sait tarafından vurulur.

Rıza Baba ise, Savcı Ceyda'nın odasında Engin Müdür'ü savunan bir konuşma yapar. Sait'in içinde olduğu suç örgütünün Narkotik Müdürü Engin'i devre dışı bırakmak için savcılık makamını kullandığını söyler. Ceyda, kendisini suçlayan Rıza Babaya uyarıda bulunup konuşmasında soruşturmanın yürütüleceğine dair işaretler verir.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 525. bölümünde ekip, organize suç örgütünün tuzağıyla karşı karşıya kalıyor!