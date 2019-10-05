Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'un oğlu Tunç'a ne oldu?

Arka Sokaklar'ın 11 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 526. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'da ekip, Engin Müdürü aklayacak olan Sait'in peşine düşüyor!
Engin Müdürün gözaltına alınması ekibi öfkelendirir. Bir an önce onu aklayacak Sait'e ulaşmaları gerekmektedir. Bu yüzden onun saklanabileceği tüm yerler mercek altına alınır. Sonunda saklandığı mekan tespit edilir. Ekip ve Engin Müdür operasyona başlarlar. Sait'in etrafını çembere alırlar; fakat, Sait'in yakalanmaya niyeti yoktur. Büyük bir çatışma olur. Bu sırada Engin Müdür, Sait tarafından vurulur.
Rıza Baba ise, Savcı Ceyda'nın odasında Engin Müdür'ü savunan bir konuşma yapar. Sait'in içinde olduğu suç örgütünün Narkotik Müdürü Engin'i devre dışı bırakmak için savcılık makamını kullandığını söyler. Ceyda, kendisini suçlayan Rıza Babaya uyarıda bulunup konuşmasında soruşturmanın yürütüleceğine dair işaretler verir.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
4 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 525. bölümünde ekip, organize suç örgütünün tuzağıyla karşı karşıya kalıyor!
Engin Müdürün üzerindeki soruşturma ekibi zor durumda bırakıyor. Savcı Ceyda, Engin Müdür ve ekip üzerindeki baskısını arttırıyor. Her adımlarını takip eden Ceyda, sonunda amacına ulaşıyor. Salih'in ölümünde parmağı olan Sait, organize suç örgütüne uyuşturucu satışından para kazandırmanın yanında kirli tüm işlerin takibini de yapmaktadır. Üstlerinden Engin Müdür ve Mesut hakkında net emir gelir.
Bu sırada Engin Müdür ve ekip, Sait'in yapacağı uyuşturucu nakliyatı öğrenip operasyon düzenlerler. Sait'e ulaşamazlar; fakat, yüklü miktarda uyuşturucuyu yakalarlar. Sait'e büyük darbe indirdiklerini düşündükleri sırada Savcı Ceyda elinde Engin Müdür ile ilgili bir delille karşılarına dikilir. Delil bir ses kaydıdır. Ses kaydında baskın yaptıkları nakliye şirketinin patronu ve Sait'in konuşmalarında Engin Müdürün de bu organize şebekeye yardım ettiğine dair cümleler geçmektedir. Savcı Ceyda bu delil uyarınca tüm ekibin önünde Engin Müdür gözaltına alır...
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