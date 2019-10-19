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Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'u şoke eden öpüşme! Arka Sokaklar 527. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2019 02:24 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 527. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Mesut'un uyuşturucu belasından kurtardığı Seray beklenmedik bir itirafta bulundu. Aşkını itiraf eden Seray, Mesut'u dudaklarından öptü. Mesut ise Seray'ın öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Arka Sokaklar'ın 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Seray'ın ölümü Mesut ve Selin'in başına dert açıyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve yaşananlar.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 527. son bölümü 18 Ekim Cuma akşamı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Mesut, Seray ve kızına önceki bölümlerde çok yardım etmişti. Uyuşturucu belasından onu kurtarıp yeni bir hayata başlaması için yardım etmişti. Seray ise, bu yardımlardan dolayı Mesut'a karşı ilgisi giderek artmıştı. Selin bile bu ilginin farkına varmıştı. Mesut, Selin'i kaybetmemek için Seray ve kızını İstanbul dışında bir akrabasına yerleştirmişti.

Hal böyleyken Mesut zor bir durumun içine düşüyor. Mesut, Mazlum'un işlettiği Gazi'nin Yerinde günün yorgunluğunu atmaktadır. Bu sırada içeri Seray girer. Seray alkollüdür. Mesut, onu karşısında görmekten dolayı huzursuz ve mutsuzdur. İstanbul'da bir arkadaşının yanına gelen Seray'ı, taksiye bindirmeye çalışan Mesut şok bir an yaşar. Seray, Mesut'un dudaklarından öpmeye başlar. Mesut zar zor kendisini kurtardıktan sonra Seray'ı taksiye bindirmeyi başarır; fakat, Mazlum bu öpücük olayına şahit olur.

ARKA SOKAKLAR 528. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşadı.

Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu işadamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in işyerine girdğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor.

Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat, Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekibmiz, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüzyüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.

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