Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'u şoke eden öpüşme! Arka Sokaklar 527. son bölüm izle

Kanal D'de 14. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 527. son bölümü 18 Ekim Cuma akşamı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Mesut, Seray ve kızına önceki bölümlerde çok yardım etmişti. Uyuşturucu belasından onu kurtarıp yeni bir hayata başlaması için yardım etmişti. Seray ise, bu yardımlardan dolayı Mesut'a karşı ilgisi giderek artmıştı. Selin bile bu ilginin farkına varmıştı. Mesut, Selin'i kaybetmemek için Seray ve kızını İstanbul dışında bir akrabasına yerleştirmişti. Hal böyleyken Mesut zor bir durumun içine düşüyor. Mesut, Mazlum'un işlettiği Gazi'nin Yerinde günün yorgunluğunu atmaktadır. Bu sırada içeri Seray girer. Seray alkollüdür. Mesut, onu karşısında görmekten dolayı huzursuz ve mutsuzdur. İstanbul'da bir arkadaşının yanına gelen Seray'ı, taksiye bindirmeye çalışan Mesut şok bir an yaşar. Seray, Mesut'un dudaklarından öpmeye başlar. Mesut zar zor kendisini kurtardıktan sonra Seray'ı taksiye bindirmeyi başarır; fakat, Mazlum bu öpücük olayına şahit olur.

ARKA SOKAKLAR 528. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar. Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor... ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşadı.